Карелия и шхеры на деревянной ладье

Окунитесь в атмосферу Севера на один день

4.9
11 отзывов
Окунитесь в атмосферу Севера на один день.

Присоединяйтесь к нашему однодневному путешествию по Карелии.

Вы познакомитесь с историей северного края и увидите древнюю крепость Корела.

Вы побываете на ферме и узнаете все о выращивании форели.

Вы совершите неспешную прогулку на деревянной ладье по Ладожским шхерам и увидите руины лютеранской кирхи.
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Карелия и шхеры на деревянной ладье

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Корела
  • Приозерск
  • Фермерское хозяйство Акуловка
  • Ладожское озеро
  • Залив Мусталахти
  • Якимварский залив
  • Ладожские шхеры
  • Город Лахденпохья
  • Музейный комплекс «Гора Филина»
  • Руины Лютеранской кирхи прихода Яккима
Программа экскурсии
Маршрут: Ладожские шхеры → Лахденпохья
08:00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.
08:30 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, ул. Энгельса, д. 141, автобусная остановка.
Трассовая экскурсия по пути.
Осмотр крепости Корела в Приозерске на проезде.
Это укрепление было возведено в XIV-XVI вв. на территории средневекового города Корела – самого северо-западного форпоста на Руси. За свою долгую историю крепость не раз попадала под власть шведов, поэтому имеет второе название – Кексгольмская.
Прибытие на фермерское хозяйство Акуловка. Садковое хозяйство расположено в северной части Ладожского озера, в заливе Мусталахти. Чистые воды Ладоги всегда прохладны и прекрасно подходят для выращивания форели, а многочисленные острова и полуострова, которые образуют глубокие шхеры в Карельской части озера создают естественную защиту от суровых ветров и волн. При выращивании в садках рыба растет в естественных природных условиях. В Акуловке выращивают форель, продают форелевую икру, мед, варенье, свежие ягоды, фермерское мясо, и другие продукты.
Во время экскурсии по форелевой ферме каждый желающий сможет покормить форель, которая здесь выращивается, а фермер расскажет нам все самое интересное о процессе выращивания рыбы.
Посещение фермы животных. Здесь мы увидим кроликов, барашка, козлят, поросят. В пруду – гусей и уток. Понаблюдаем за декоративными курами, цесарками, индюками. А еще пообщаемся с дружелюбными сибирскими хаски.
Легкий обед из расстегая, ухи Лоухикейто и Иван-чая (по желанию).
Водная прогулка по Ладожским шхерам на деревянной ладье. Нас ждет увлекательное путешествие по водам Якимварского залива c осмотром жемчужины Северного Приладожья – Ладожских шхер. Шхеры – это скалистый архипелаг на Ладожском озере, цепочка мелких островов, протянувшаяся по всему северному побережью озера, от поселка Березово на западе до города Питкяранта на востоке. На этой территории сосредоточено около 650 скалистых островов. Все это великолепие возникло на берегах Ладожского озера как итог выступающих ледниковых слоев на части материка, которая в конечном итоге была затоплена морем так, что над поверхностью виднелись только самые высокие участки суши в виде небольших островов и скал. Острова преимущественно состоят из кристаллических пород.
Наслаждаться потрясающим пейзажем будем с деревянной ладьи, на передней части которой водружена голова дракона – ощутим себя викингами, которые бороздили здешние просторы столетия назад.
Возвращение на материк и переезд в город Лахденпохья.
Экскурсия в музейный комплекс «Гора Филина».
Военный комплекс «Гора Филина» расположен в окружении леса и представляет собой мощную гранитную скалу с двумя входами внутрь. С 1943 по 1944 годы природный грот был приспособлен под командный пункт финской армии. Осмотр военно-исторической экспозиции: Зимняя война 1939-1940 гг., Великая Отечественная война в Карелии 1941-1944 гг. Осмотр геологического отдела. Породы, выходящие на поверхность в этом районе, сформировались почти два миллиарда лет назад в результате накопления осадков на дне древнего океана, а также извержений вулканов. В «Горе Филина» встречаются минералы: биотит, кварц, гранат, мусковит, кианит, андалузит, сортавалит. Последний минерал привлекает к себе внимание, как минерал, встречающийся только в юго-западной части Карелии и больше нигде в мире! В музее открыт раздел, посвященный геологии Карелии.
Небольшая прогулка по пешеходным дорожкам и остановки на смотровых площадках, откуда открываются живописные виды и особенности рельефа горы.
Дегустация в ликеро-водочном магазине завода «Аалто». Здесь производят самый настоящий карельский бальзам и много другого интересного. Специалисты расскажут нам об истории производства алкогольных напитков в Карелии, и предложат продегустировать несколько настоек на ягодах и травах, а также яблоки и огурцы в качестве закуски. Детям и тем, кто алкоголь не употребляет, предложат морс.
После дегустации можно будет приобрести понравившиеся настойки, бальзамы и другую продукцию ликеро-водочного завода.
Фотостоп у руин Лютеранской кирхи прихода Яккима. Построенная в середине XIX века, когда-то эта кирха была самым большим храмом в Карелии. Простояв более ста лет, кирха пережила Великую Отечественную войну, и использовалась как лагерь для военнопленных, а в послевоенные времена – как торговый склад. В семидесятые годы в кирхе случился пожар, после которого ее уже не восстановили. При участии Финляндии была совершена консервация храмовых стен, в таком виде кирха и существует до сих пор, ожидая счастливого поворота в своей судьбе.
22:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, остановки у ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.

Рекомендации:

  • Одежда по погоде. В Карелии всегда немного прохладнее, чем в Санкт-Петербурге;
  • Удобная обувь;
  • Зонт или дождевик на всякий случай.
  • Внимание! Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно. Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо сообщить об этом заранее.
🚩 Начало: ул. Звенигородская, д. 5
🏁 Место завершения: Остановки у ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская
 Что входит
  • Транспортное обслуживание на большом туристическом комфортабельном автобусе 45-50 мест
  • Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и гидов в музеях
  • Прогулка по Ладожским шхерам на деревянной ладье
  • Посещение фермерского хозяйства Акуловка и экскурсия по территории
  • Входные билеты и экскурсия по территории комплекса «Гора Филина»
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Скидка детям от 5 до 11 лет (200 руб. ).
 Что не входит
  • Легкий обед в Акуловке (300 руб. /чел.). Состоит из расстегая
  • ухи Лоухикейто и Иван-чая.
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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