Путешествие в зимний Петербург. Light

Добро пожаловать в самый красивый город России

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Добро пожаловать в самый красивый город России — Санкт-Петербург! Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Путешествие в зимний Петербург. Light
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Кронштадт
Кронштадт
Познакомимся с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда полюбуемся панорамой Финского залива и увидим знаменитые форты
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Роскошь дворцов
Роскошь дворцов
Восхитимся роскошью убранства Большого зала в Царском Селе
Свободное время
Свободное время
У Вас будет возможность самостоятельно отправится на изучение прекрасного города и посетить интересующие места

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение (гарантированное размещение после 14:00).

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»
3 день

Свободный день или загородная экскурсия в Кронштадт (за доп. плату)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За доп. оплату:

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:

  • побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
  • пройдете по аллеям Петровского парка;
  • увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
  • дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
  • петровский корабельный док;
  • знаменитый Кронштадтский футшток;
  • Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Свободный день или загородная экскурсия в Кронштадт (за доп. плату)Свободный день или загородная экскурсия в Кронштадт (за доп. плату)Свободный день или загородная экскурсия в Кронштадт (за доп. плату)Свободный день или загородная экскурсия в Кронштадт (за доп. плату)
4 день

Посещение Храма Воскресения Христова и Эрмитажа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Посещение Храма Воскресения Христова и ЭрмитажаПосещение Храма Воскресения Христова и ЭрмитажаПосещение Храма Воскресения Христова и ЭрмитажаПосещение Храма Воскресения Христова и Эрмитажа
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.

Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

18.01-19.03140401404017680221026003900

КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

18.01-19.03153351533520535299033805070

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

18.01-19.03162801568023820377037705460

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

18.01-19.03227601696037060715071508840

МОСКВА 4* Стандарт

Завтрак шведский стол

18.01-19.03157851638521245312035105460

Цена тура без проживания и питания – 9450 руб.

Скидка на ребенка до 16 лет — 700 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 4 суток (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!
А
12 янв 2023
Все прошло отлично, большое спасибо!
Ю
9 янв 2023
Браво, самые хорошие впечатления, интересные гиды, хороший трансфер, иногда на экскурсиях попадались интересные сувенирные магазины, немного не хватало времени, так как все поминутно рассчитано.
Понравилось все!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Кронштадт
Выездные
Водные развлечения
Исаакиевский собор
Популярные места
Музеи
Религиозные
Многодневные туры
5-дневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Весенний Санкт-Петербург
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Весенний Санкт-Петербург
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
от 14 180 за человека
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Комбинированный недельный тур в прекрасном Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 6 870 за человека
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Путешествие в Петербург. Сокращенная программа
Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 5 640 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ