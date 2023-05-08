Пять углов — неофициальное название знаменитого перекрёстка и одно из знаковых мест Северной столицы. Вы подниметесь на безопасную крышу жилого дома и откроете новые панорамы исторического центра. Увидите доходный дом Иоффа с башенкой, Владимирский собор и другие достопримечательности. Ощутите романтический дух города на Неве и запечатлеете себя на его фоне.

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Описание

Что вас ожидает

Пять углов занимают первое место в списке неофициальных достопримечательностей города. Перекрёсток находится на пересечении Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей и существует с середины 18 века.

Поднявшись на оборудованную крышу соседнего дома, вы рассмотрите архитектурную доминанту Пяти углов — «дом-утюг» Иоффа — с лучшего ракурса. Познакомитесь с прошлым достопримечательности, которая упоминалась в произведениях классиков и современной поп-культуре. Окинете взглядом вершины домов и исторических памятников в центре Петербурга. И сделаете фото на память.

Организационные детали