Пять углов - с крыши Петербурга

Полюбоваться видом на один из символов города, услышать его историю и сделать атмосферные снимки

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Пять углов — неофициальное название знаменитого перекрёстка и одно из знаковых мест Северной столицы. Вы подниметесь на безопасную крышу жилого дома и откроете новые панорамы исторического центра. Увидите доходный дом Иоффа с башенкой, Владимирский собор и другие достопримечательности. Ощутите романтический дух города на Неве и запечатлеете себя на его фоне.
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Пять углов - с крыши Петербурга
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пять углов занимают первое место в списке неофициальных достопримечательностей города. Перекрёсток находится на пересечении Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей и существует с середины 18 века.

Поднявшись на оборудованную крышу соседнего дома, вы рассмотрите архитектурную доминанту Пяти углов — «дом-утюг» Иоффа — с лучшего ракурса. Познакомитесь с прошлым достопримечательности, которая упоминалась в произведениях классиков и современной поп-культуре. Окинете взглядом вершины домов и исторических памятников в центре Петербурга. И сделаете фото на память.

Организационные детали

  • Крыша оборудована заграждениями и безопасна для посещения
  • Надевайте удобную обувь, на каблуках на крышу пройти получится, но будете чувствовать себя не комфортно
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании, минимум для двоих). Стоимость: для 2-3 участников — 1500 руб. /чел., для 4-5 — 1200 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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