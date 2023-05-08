Полюбоваться видом на один из символов города, услышать его историю и сделать атмосферные снимки
Пять углов — неофициальное название знаменитого перекрёстка и одно из знаковых мест Северной столицы. Вы подниметесь на безопасную крышу жилого дома и откроете новые панорамы исторического центра. Увидите доходный дом Иоффа с башенкой, Владимирский собор и другие достопримечательности. Ощутите романтический дух города на Неве и запечатлеете себя на его фоне.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Пять углов занимают первое место в списке неофициальных достопримечательностей города. Перекрёсток находится на пересечении Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей и существует с середины 18 века.
Поднявшись на оборудованную крышу соседнего дома, вы рассмотрите архитектурную доминанту Пяти углов — «дом-утюг» Иоффа — с лучшего ракурса. Познакомитесь с прошлым достопримечательности, которая упоминалась в произведениях классиков и современной поп-культуре. Окинете взглядом вершины домов и исторических памятников в центре Петербурга. И сделаете фото на память.
Организационные детали
- Крыша оборудована заграждениями и безопасна для посещения
- Надевайте удобную обувь, на каблуках на крышу пройти получится, но будете чувствовать себя не комфортно
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании, минимум для двоих). Стоимость: для 2-3 участников — 1500 руб. /чел., для 4-5 — 1200 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Загородном проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Санкт-Петербурге
Я представлю дружную команду местных гидов, влюбленных в Петербург. Мы организовываем прогулки по различным крышам нашего города. Наша задача — помочь вам ощутить дух петербуржской романтики, который раскрывается в полной мере именно с крыш города на Неве. Будем рады встрече!Задать вопрос
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