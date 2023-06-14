Пётр 1: рождение столицы

Пётр 1

Описание
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Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Пётр 1: рождение столицы
Ближайшие даты:
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Описание

Петр Первый- тот человек, о котором знают все и эта причина, по которой одновременно легко и сложно рассказать о нем так, чтобы было интересно и даже неожиданно, а Санкт-Петербург во многом, похож на своего хозяина: такой же своенравный и… великий. Мы хотим отправиться в 1703 год- год основания нашего города и в деталях увидеть его рождение вместе с вами. Господа, нас ожидает увлекательная история полная неожиданных поворотов!

Мы узнаем как город застраивался, как он выглядел в первые годы своего существования, каких зданий больше нет и почему они не дожили до нашего времени. Чего стоило строение Великой столицы, каково было её предназначение?
Мы посмотрим как жили простые люди, а также поговорим о быте Петра и его приближенных. Ведь это было удивительное время, когда прачка могла стать императрицей, а продавец пирожков- вторым человеком в государстве!

Мы поговорим о личности Петра Первого, о его противоречивости, талантах и характере. Мы пройдем рядом с домиком Великого императора и увидим как жил этот необычный человек, поговорим о его привычках, любви, смерти, расскажем о нравах Петровского времени и городе мечты, что он строил. Нас ожидают истории о первом музее Российской империи- Кунсткамере и неожиданных способах привлечения посетителей, о том, почему здание 12 коллегий смотрит далеко не на Неву и почему Петр порол Сашку Меншикова палками, а потом одаривал дворцами, разберемся какой была любовь Петра и познаем его ярость.

Не обойдем стороной и Петропавловскую крепость- первую политическую тюрьму Империи, где томился Алексей- первый узник и сын великого императора. . Увидим главную площадь того времени, старейшие здания нашего города, Адмиралтейство- как оно было, какие тайны хранит его шпиль и там ли великое сокровище Петра? Мы узнаем как выглядела Нева, где были мосты, где гуляли гвардейцы и многое другое.

Внимание! Вам точно понравится😊

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пожалуйста, всегда одевайтесь по погоде, это пешеходная экскурсия, а у нас бывает холодно:)

В экскурсии не предусмотрено посещение исторических объектов внутри, однако Вы сможете это сделать после тура самостоятельно.

в среду и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
домик Петра
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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