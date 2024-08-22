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Представьте: великолепный рассвет, не менее великолепный Питер, вы, улыбчивые и счастливые, — и всё это поймано на камеру в руках мастера.



Как говорится, дайте два! А мы и дадим:) Во время нашей встречи сделаем не только классные фотографии, но и снимем рилсы/шортсы, которые точно наберут множество просмотров в социальных сетях.