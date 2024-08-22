Представьте: великолепный рассвет, не менее великолепный Питер, вы, улыбчивые и счастливые, — и всё это поймано на камеру в руках мастера.
Как говорится, дайте два! А мы и дадим:) Во время нашей встречи сделаем не только классные фотографии, но и снимем рилсы/шортсы, которые точно наберут множество просмотров в социальных сетях.
Как говорится, дайте два! А мы и дадим:) Во время нашей встречи сделаем не только классные фотографии, но и снимем рилсы/шортсы, которые точно наберут множество просмотров в социальных сетях.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание фото-прогулки
Совместно с вами фотограф выберет лучшие локации исторического центра для будущих видео- и фотокадров, на которых вы хотите быть запечатлены:
- Видовые террасы на крыше, откуда открывается вид на акваторию Невы и «Аврору»
- Исаакиевский собор, знаменитые красные козырьки отеля «Астория» и ресторана «Счастье»
- Казанский собор, его уютный сквер с фонтаном, а также узнаваемый дом Зингера
- Дворцовую площадь с грандиозным Эрмитажем
- Спас на Крови, набережную канала Грибоедова и один из лучших парков Петербурга — Михайловский сад
Вы получите:
- 2 смонтированных атмосферных рилс/шортс длинной по 10 секунд, 10 фотографий в ретуши, а также 100 фотографий без обработки через Гугл. Диск в течение 5 дней после прогулки
- Помощь фотографа в позировании, а при желании — услуги стилистов-имиджмейкеров, которые подберут вам классные образы, добавят реквизит и аксессуары: бокалы, цветы, фрукты, зонты и проч.
Организационные детали
- Фотосессию проведёт профессиональный фотограф из нашей команды
- Важно: перенос фотосессии возможен не позднее, чем за 16 часов до её начала. При ухудшении погодных условий мы можем рассмотреть вариант переноса съёмки в другие локации или изменить дату
- Возможна съёмка для большего числа участников (до 6 человек): доплата за каждого — 1000 ₽
- Услуги стилистов оплачиваются отдельно — цены по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 347 туристов
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?Задать вопрос
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