Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

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Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 30 000 ₽ за экскурсию

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Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Задача этого тура - успеть посмотреть основные природные достопримечательности 🏛️ юга Карелии за два дня (несмотря на то, что до некоторых объектов можно добраться только на полноценном джипе).
  • Увидим как самые известные водопады юга Карелии (Белые мосты, Молочный, Ахвенскоски, 9-го мая, Ворошилка, Верхний Койринойя), так и другие - "малые" (но не менее интересные).
  • Прокатимся по живописным Сортавальским серпантинам.
  • Увидим окрестности Сортавалы с высоты птичьего полета, с горы ⛰️ Паасонвуори.
  • Посетим горный парк 🌳 Рускеала днем, а когда стемнеет, полюбуемся волшебной иллюминацией карьера.
  • Поужинаем приготовленной на углях форелью.
  • Поучаствуем в настоящем каменном триале по дороге на самый живописный мыс северной Ладоги - мыс Импиниеми. Там мы обнаружим внутреннее озеро всего в 50 метрах от Ладоги. А с верхней точки мыса увидим остров 🏝️ Валаам.
  • На высшей точке мыса Импиниеми мы встретим рассвет.
  • Узнаем почему этот мыс называют мысом "Девственницы".
  • Прогуляемся по вечерней Сортавале.
Что входит
  • Аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
  • Топливо для автомобиля
  • Работа водителя-гида
  • Ночевка на базе отдыха Раннанкюля (завтрак включен). Место в двухместном номере. В стоимость включена оплата за 4-х человек.
  • Ужин 1-го дня
Что не входит
  • Доплата за одноместное проживание.
  • Доплата за жилье, если в группе более 4-х человек.
  • Обеды, перекусы.
  • Все входные билеты.
  • Пользование дополнительными услугами горного парка Рускеала.
  • Траты на сувенирную и другую продукцию.
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки" или по согласованию
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
Ярослав Т.
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