Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Задача этого тура - успеть посмотреть основные природные достопримечательности 🏛️ юга Карелии за два дня (несмотря на то, что до некоторых объектов можно добраться только на полноценном джипе).

Увидим как самые известные водопады юга Карелии (Белые мосты, Молочный, Ахвенскоски, 9-го мая, Ворошилка, Верхний Койринойя), так и другие - "малые" (но не менее интересные).

Прокатимся по живописным Сортавальским серпантинам.

Увидим окрестности Сортавалы с высоты птичьего полета, с горы ⛰️ Паасонвуори.

Посетим горный парк 🌳 Рускеала днем, а когда стемнеет, полюбуемся волшебной иллюминацией карьера.

Поужинаем приготовленной на углях форелью.

Поучаствуем в настоящем каменном триале по дороге на самый живописный мыс северной Ладоги - мыс Импиниеми. Там мы обнаружим внутреннее озеро всего в 50 метрах от Ладоги. А с верхней точки мыса увидим остров 🏝️ Валаам.

На высшей точке мыса Импиниеми мы встретим рассвет.

Узнаем почему этот мыс называют мысом "Девственницы".

Прогуляемся по вечерней Сортавале.