Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Задача этого тура - успеть посмотреть основные природные достопримечательности 🏛️ юга Карелии за два дня (несмотря на то, что до некоторых объектов можно добраться только на полноценном джипе).
Увидим как самые известные водопады юга Карелии (Белые мосты, Молочный, Ахвенскоски, 9-го мая, Ворошилка, Верхний Койринойя), так и другие - "малые" (но не менее интересные).
Прокатимся по живописным Сортавальским серпантинам.
Увидим окрестности Сортавалы с высоты птичьего полета, с горы ⛰️ Паасонвуори.
Посетим горный парк 🌳 Рускеала днем, а когда стемнеет, полюбуемся волшебной иллюминацией карьера.
Поужинаем приготовленной на углях форелью.
Поучаствуем в настоящем каменном триале по дороге на самый живописный мыс северной Ладоги - мыс Импиниеми. Там мы обнаружим внутреннее озеро всего в 50 метрах от Ладоги. А с верхней точки мыса увидим остров 🏝️ Валаам.
На высшей точке мыса Импиниеми мы встретим рассвет.
Узнаем почему этот мыс называют мысом "Девственницы".
Прогуляемся по вечерней Сортавале.
Что входит
Аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
Топливо для автомобиля
Работа водителя-гида
Ночевка на базе отдыха Раннанкюля (завтрак включен). Место в двухместном номере. В стоимость включена оплата за 4-х человек.
Ужин 1-го дня
Что не входит
Доплата за одноместное проживание.
Доплата за жилье, если в группе более 4-х человек.
Обеды, перекусы.
Все входные билеты.
Пользование дополнительными услугами горного парка Рускеала.
Траты на сувенирную и другую продукцию.
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки" или по согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.