Романтика петербургских мостов

При свете луны Петербург преображается, вы убедитесь в этом, выбрав данную экскурсию ⛳. Только представьте, сотни теплоходов, яхт и катеров встречаются у Дворцового моста, чтобы предстать во всем великолепии. Кроме того, в мае открывается звуковое шоу «Поющие мосты». Мосты украшает иллюминация, а в воздухе звучит прекрасная музыка. В основе плейлистов музыкальные произведения русских композиторов, жизнь и творчество которых неразрывно связаны с Петербургом. Длится шоу до сентября. Как правило, открытие сопровождается торжественной церемонией, на которую съезжаются люди из разных стран и уголков России.

Белые ночи в Петербурге

Еще одна ассоциация с Санкт-Петербургом — это белые ночи. Начинается это уникальное природное явление в конце мая и длится, как правило, до начала июля. В это время в городе стираются границы между днем и ночью. Объединить просмотр разводки мостов с борта теплохода и период белых ночей — превосходное решение для тех, кто планирует быть в Петербурге в это время.

Маршрут: Фонтанка — Большая Нева (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

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