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Разводные мосты Петербурга

Теплоход С.
Теплоход С. – Гид из Санкт-Петербурга
Одна из первых ассоциаций при упоминании Петербурга — это разводные мосты.

Многотонные конструкции, отблески фонарей на водной глади, сияющие набережные и фасады домов.

Все вокруг будто замирает, поддавшись чарам ночного города.

Этот маршрут специально разработан для наблюдения за разведением мостов, очень красиво 🤩 и романтично.

Вы увидите грандиозное зрелище в первых рядах.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.75 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 900 ₽ за человека

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Разводные мосты Петербурга
Разводные мосты Петербурга

Что вы увидите

  • Драмтеатр Товстоногова
  • «Дома-близнецы» на Фонтанке
  • Мост Ломоносова
  • Доходный дом графа М. П. Толстого
  • Аничков Дворец и мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Санкт-Петербургский государственный цирк
  • Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Петропавловская крепость
  • (Зимний Дворец)
  • Кунсткамера
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Разведение Дворцового и Троицкого мостов
Романтика петербургских мостов
При свете луны Петербург преображается, вы убедитесь в этом, выбрав данную экскурсию ⛳. Только представьте, сотни теплоходов, яхт и катеров встречаются у Дворцового моста, чтобы предстать во всем великолепии. Кроме того, в мае открывается звуковое шоу «Поющие мосты». Мосты украшает иллюминация, а в воздухе звучит прекрасная музыка. В основе плейлистов музыкальные произведения русских композиторов, жизнь и творчество которых неразрывно связаны с Петербургом. Длится шоу до сентября. Как правило, открытие сопровождается торжественной церемонией, на которую съезжаются люди из разных стран и уголков России.
Белые ночи в Петербурге
Еще одна ассоциация с Санкт-Петербургом — это белые ночи. Начинается это уникальное природное явление в конце мая и длится, как правило, до начала июля. В это время в городе стираются границы между днем и ночью. Объединить просмотр разводки мостов с борта теплохода и период белых ночей — превосходное решение для тех, кто планирует быть в Петербурге в это время.
Маршрут: Фонтанка — Большая Нева (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка
Организационные детали
  • На причале посадки необходимо быть за 15 минут до отправления судна.
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч. )
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения.
  • При посадке на борт осуществляется температурный контроль пассажиров.
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная.
Что входит
  • Билет на теплоход
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 71
Разводные мосты Петербурга
Разводные мосты Петербурга
Разводные мосты Петербурга
Разводные мосты Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Теплоход С.
Теплоход С.
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