5 отзывов оставили туристы

Данил

Ответ гида: Добрый день, Наталья! Очень жаль, что Вы написали такой короткий отзыв. И не рассказали что именно Вам не понравилось, и что мы могли бы улучшить в наших экскурсиях. После отзыва я пытался связаться с Вами, но к сожалению не получил ответа. Также я позвонил другой участнице этой экскурсии, и она отметила компетентность и вежливость гида, отличный вид на набережную Невы, мосты и Петропавловскую крепость.