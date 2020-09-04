5 отзывов оставили туристы

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Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!

Понаблюдать с высоты за самым романтичным событием ночного города

3.8
5 отзывов
Данил
Данил – представитель из Санкт-Петербурга
Разводные мосты и крыши: в этой экскурсии 🧭 мы совместили, пожалуй, два самых атмосферных символа Петербурга! Вы полюбуетесь главным ночным событием Северной столицы ⭐️ с идеальной точки — одной из лучших крыш города, откуда открывается вид на знаменитые разводные мосты и ночные огни Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!

Что вас ожидает

Развод мостов с идеального ракурса
С крыши, на которую мы поднимемся, вам откроется потрясающий вид на набережную Невы, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и освещенные огнями улицы города. Вы уютно устроитесь на крыше с мягкими пледами и услышите небольшую историю 📖 о создании Петербургских мостов и о том, как они стали разводными, а после восхититесь незабываемым зрелищем!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Крыша, на которой проводится экскурсия ⛳, безопасна и оборудована ограждениями и специальными дорожками
  • Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. Однако если вы забронировали экскурсию, а погода в назначенный день вас не устроила, то экскурсия переносится на благоприятное время или отменяется
  • Для удобства советуем выбрать удобную одежду и обувь на плоской подошве
Начало и место завершения
🚩 недалеко от станции метро Горьковская
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!

Экскурсия проводится ежедневно в 00:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Данил
Данил
Мне 26 лет. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, которыми буду рад поделиться с вами :) Уже пять лет вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.
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5 отзывов оставили туристы

4 сентября 2020
Экскурсия была индивидуальной! Видимо Погода испугала туристов, но зря они боялись.. ведь на крыше совершенно безопасно-не скользит, так как крыша покрыта безопасным слоем рубероида. Вид открывается шикарный: ночные огни Петербургских улочек и набережных, отражающиеся в Неве оставляли неизгладимое впечатление. Гид Фёдор ненавязчиво рассказал историю создания мостов, некоторых зданий, разбавив рассказ мифами и легендами города, а так же юмористическими деталями некоторых событий. Ответил на все вопросы, которые интересовали меня. За время беседы я понаблюдала проход судов через разведённые мосты и сведение моста обратно. По возвращении в номер ещё долго с теплом вспоминала свою необычную прогулку. Советую необычную экскурсию романтичным парам, любителям чего-то «эдакого»..
27 августа 2020
Вид с крыши на ночной Петербург завораживающий, не хотелось уходить! Экскурсовод Анатолий вежливый и тактичный, вкратце рассказал про видимые достопримечательности. Сняла звезду за то, что не предупредили заранее, что крыша на правом берегу и пришлось раньше спускаться с крыши, чтобы успеть уехать обратно по Большеохтинскому мосту, который разводится в 2 часа. Самый красивый дворцовый мост виден очень далеко, а Троицкий мост как на ладони. Спасибо, было красиво и завораживающе, но мало!
22 августа 2020
Не советую.
Данил
Ответ гида:Добрый день, Наталья! Очень жаль, что Вы написали такой короткий отзыв. И не рассказали что именно Вам не понравилось, и что мы могли бы улучшить в наших экскурсиях. После отзыва я пытался связаться с Вами, но к сожалению не получил ответа. Также я позвонил другой участнице этой экскурсии, и она отметила компетентность и вежливость гида, отличный вид на набережную Невы, мосты и Петропавловскую крепость.
18 августа 2020
Все прошло очень хорошо. Ходили компанией друзей. Отлично провели время. Гид Федор - большой молодец! Аккуратно и тактично поддерживает весь формат, сопровождает необходимыми комментариями и рассказами. Все непринужденно, без избытка информации, только впечатления! Спасибо!
25 июля 2020
Экскурсией это назвать сложно. Это подъем на крышу и наблюдение развода мостов. Это 4 или 5 этаж без лифта) Виды красивые, крыша на берегу Невы, 1 линия))). Дороговато за такую прогулку, конечно, но цель достигнута. Мы посмотрели, как разводят мосты)))

Данил проводит ещё 2 экскурсии

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