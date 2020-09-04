5 отзывов оставили туристы

Развод мостов с идеального ракурса С крыши, на которую мы поднимемся, вам откроется потрясающий вид на набережную Невы, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и освещенные огнями улицы города. Вы уютно устроитесь на крыше с мягкими пледами и услышите небольшую историю 📖 о создании Петербургских мостов и о том, как они стали разводными, а после восхититесь незабываемым зрелищем!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Крыша, на которой проводится экскурсия ⛳, безопасна и оборудована ограждениями и специальными дорожками
Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. Однако если вы забронировали экскурсию, а погода в назначенный день вас не устроила, то экскурсия переносится на благоприятное время или отменяется
Для удобства советуем выбрать удобную одежду и обувь на плоской подошве
Начало и место завершения
🚩 недалеко от станции метро Горьковская
Экскурсия проводится ежедневно в 00:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 26 лет. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, которыми буду рад поделиться с вами :) Уже пять лет вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.
Экскурсия была индивидуальной! Видимо Погода испугала туристов, но зря они боялись.. ведь на крыше совершенно безопасно-не скользит, так как крыша покрыта безопасным слоем рубероида. Вид открывается шикарный: ночные огни Петербургских улочек и набережных, отражающиеся в Неве оставляли неизгладимое впечатление. Гид Фёдор ненавязчиво рассказал историю создания мостов, некоторых зданий, разбавив рассказ мифами и легендами города, а так же юмористическими деталями некоторых событий. Ответил на все вопросы, которые интересовали меня. За время беседы я понаблюдала проход судов через разведённые мосты и сведение моста обратно. По возвращении в номер ещё долго с теплом вспоминала свою необычную прогулку. Советую необычную экскурсию романтичным парам, любителям чего-то «эдакого»..
Ольга
27 августа 2020
Вид с крыши на ночной Петербург завораживающий, не хотелось уходить! Экскурсовод Анатолий вежливый и тактичный, вкратце рассказал про видимые достопримечательности. Сняла звезду за то, что не предупредили заранее, что крыша на правом берегу и пришлось раньше спускаться с крыши, чтобы успеть уехать обратно по Большеохтинскому мосту, который разводится в 2 часа. Самый красивый дворцовый мост виден очень далеко, а Троицкий мост как на ладони. Спасибо, было красиво и завораживающе, но мало!
Наталия
22 августа 2020
Не советую.
Данил
Ответ гида:Добрый день, Наталья! Очень жаль, что Вы написали такой короткий отзыв. И не рассказали что именно Вам не понравилось, и что мы могли бы улучшить в наших экскурсиях. После отзыва я пытался связаться с Вами, но к сожалению не получил ответа. Также я позвонил другой участнице этой экскурсии, и она отметила компетентность и вежливость гида, отличный вид на набережную Невы, мосты и Петропавловскую крепость.
Алексей
18 августа 2020
Все прошло очень хорошо. Ходили компанией друзей. Отлично провели время. Гид Федор - большой молодец! Аккуратно и тактично поддерживает весь формат, сопровождает необходимыми комментариями и рассказами. Все непринужденно, без избытка информации, только впечатления! Спасибо!
Екатерина
25 июля 2020
Экскурсией это назвать сложно. Это подъем на крышу и наблюдение развода мостов. Это 4 или 5 этаж без лифта) Виды красивые, крыша на берегу Невы, 1 линия))). Дороговато за такую прогулку, конечно, но цель достигнута. Мы посмотрели, как разводят мосты)))