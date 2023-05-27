Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт

Прокатиться на уютном двухпалубном теплоходе и полюбоваться закатом в акватории Финского залива

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Приглашаем насладиться Петербургом с воды в самое романтичное время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, вы отправитесь на прогулку с причала Севкабель Порт. Впечатлитесь панорамами Финского залива и Большой Невы.
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Речная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На закате вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды: Морской вокзал, вантовый мост ЗСД и модное пространство Севкабель Порт. На борту для вас будут играть приятная музыка и работать бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 1 час
  • Это видовая водная прогулка без сопровождения гида

ежедневно в 21:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Севкабель Порт
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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