Теплоход С. – Гид из Санкт-Петербурга

Реки и каналы Петербурга — водная экскурсия ⛳ на теплоходе по Санкт-Петербургу.



Название данной экскурсии 🧭 говорит само за себя: маршрут проходит по всем основным рекам Санкт-Петербурга.



Цветные фасады домов, множество скверов и небольших уютных площадей, ажурные мосты — удивительный город 🏙️, будто сошедший с картинки.