Теплоход С. – Гид из Санкт-Петербурга
Реки и каналы Петербурга — водная экскурсия ⛳ на теплоходе по Санкт-Петербургу.
Название данной экскурсии 🧭 говорит само за себя: маршрут проходит по всем основным рекам Санкт-Петербурга.
Цветные фасады домов, множество скверов и небольших уютных площадей, ажурные мосты — удивительный город 🏙️, будто сошедший с картинки.
Название данной экскурсии 🧭 говорит само за себя: маршрут проходит по всем основным рекам Санкт-Петербурга.
Цветные фасады домов, множество скверов и небольших уютных площадей, ажурные мосты — удивительный город 🏙️, будто сошедший с картинки.
- 👥Групповая
- 🔭Обзорная
- 👀Идеально для первого визита
- 🌇Подходит для вечера
- 🧒Подходит для детей
- 👨👩👧👦Для всей семьи
- 👣Пешеходная
- 🕐Длительность 1 час
- 👫 Группа не более 25 человек
500 ₽ за человекаЗаказать экскурсию
Что вы увидите
- Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
- Дома-близнецы
- Мост Ломоносова
- Площадь Ломоносова
- Доходный дом графа М. П. Толстого
- Аничков Дворец
- Аничков мост
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Музей Фаберже
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых
- Летний сад
- Летний домик Петра I
- Михайловский Замок
- Памятник Чижику-Пыжику
- Михайловский сад
- Храм Спаса на Крови
- Марсово поле
- Эрмитажный мост
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Памятник А. В. Суворову
- Прачечный мост
Что вас ожидает:
- Отправление происходит от причалов компании «Теплоход СПб» на Фонтанке. Причалы расположены в той части города, которая издавна заселялась очень богатыми людьми. Дворяне строили здесь усадьбы, доходные дома, многие из них строились таким образом, чтобы первые этажи можно было сдать под торговлю. Вполне логично, что постепенно этот район заселили купцы. Сейчас сохранилось множество образцов архитектуры того времени. Кроме того, именно на Фонтанке расположен один из ведущих театров (БДТ), легендарных мостов (Аничков), несколько дворцов (Белосельских-Белозерских, Аничков, Шереметьевский).
- Когда теплоход достигает Летнего сада, рядом с которым расположен и памятник Чижику-Пыжику, он разворачивается и заходит в реку Мойку. Тут вас встречает зловещий, но потрясающе красивый Михайловский (Инженерный) замок 🏰. Далее маршрут проходит мимо Марсова поля, Михайловского сада.
- У самого Эрмитажа через Зимнюю Канавку вы выходите в Неву. Там, на Заячьем острове 🏝️, раскинулась Петропавловская крепость. Кроме того, вы увидите Троицкий мост, его строили французами в девятнадцатом веке. А в советское время — летчик Чкалов совершил полет под остовами данного моста ради любимой.
Петербург полон загадок, историй и легенд. Великолепными декорациями к ним служит архитектура города. Здесь и затейливая лепнина на фасадах, ажурные ворота с позолоченными орлами, и, напротив, скромные узоры северного модерна. Город 🏙️ открывается с воды в совершенно ином ракурсе. Эта точка зрения объединяет всех пассажиров компании «Теплоход СПб», независимо от возраста. Организационные детали:
- На причале посадки необходимо быть за 15 минут до отправления судна;
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч. );
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения;
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная.
Что входит
- Билет на теплоход
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Наб. реки Фонтанки дом 71, тепл. Аполлон, Атлант, Афродита, Гармония
Место завершения
🏁 Наб. реки Фонтанки дом 71
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Теплоход С.
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46 отзывов оставили туристы
Теплоход С. проводит ещё 1 экскурсию
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