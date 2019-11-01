7 отзывов оставили туристы

Узнать город на Неве с самой современной стороны, отправившись на поиски хайпа!

5
7 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Санкт-Петербурга
Вперёд вместе со мной шагать в ногу со временем — знакомиться с культурой рэп-баттлов и культовыми для неё местами.

Бурлящая энергия молодости и дерзости пульсирует в определённых точках на карте Петербурга — я сдам явки и пароли этих мест и помогу погрузиться в специфику новой субкультуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Рэп-места Петербурга
Рэп-места Петербурга

Что вас ожидает

Рэп — это новый рок
Сегодня рэп, как когда-то — рок, занял нишу самой молодёжной музыки. А Петербург стал столицей ⭐️ этого музыкального направления благодаря нескольким заведениям. Вы узнаете, как происходило становление баттловой культуры, в чём суть словесных состязаний между рэперами, и побываете там, где проходят баттлы.

Точки на карте хип-хоп-столицы
Маршрут построен в обход парадных фасадов Петербурга: вы пройдёте по дворам, по которым на баттлы едет сам Ресторатор на своём BMW М7, и посетите заведения, где проходят Versus Battle и RBL, — бар 🍹 «1703» и клуб «Ионотека». Также я расскажу, почему ни одно заведение не закреплено за баттлом SLOVOSPB. Вы окажетесь там, где вершились грандиозные хип-хоп события, посмотрите на нетривиальные интерьеры баттл-баров и ощутите особую энергетику этих мест. Сделаете необычные селфи и сможете приобрести эксклюзивные сувениры 🎁 «Территории поэтов».

Кому подходит экскурсия

Всем, кому искренне интересна российская рэп-культура.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у метро Площадь Восстания
Рэп-места Петербурга
Рэп-места Петербурга
Рэп-места Петербурга
Рэп-места Петербурга
Рэп-места Петербурга

Экскурсия проводится в четверг и субботу в 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Я руководитель модного петербургского экскурсионного проекта, и уже семь лет как сам тоже вожу пешеходные экскурсии. Но большую часть времени я занимаюсь краеведческой деятельностью, итоги которой вы можете увидеть во всех крупных книжных магазинах России. Это неформальные путеводители по Петербургу. Во всех моих экскурсиях очень много юмора и уникальной интересной информации о жизни творческого Петербурга.
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7 отзывов оставили туристы

1 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Разбавить соборы и дворцы. Ну конечно, кто хоть немного близок к теме. Сыну очень понравилось
Ирина
23 августа 2019
Необычная экскурсия! Будет интересна в любом возрасте. Время пролетело незаметно, увидела интересные арт объекты и клуб.
16 августа 2019
Добрый день! Очень интересная и нестандартная экскурсия, мне все очень понравилось, прошлись по местам, которые я бы сама никогда не нашла! Спасибо:)
11 марта 2019
Спасибо Игорю за экскурсию. Побольше бы структуры в конце и предупреждать заранее, что прогулка может растянуться на три и более часа :) А так всё супер!
4 февраля 2019
Экскурсия понравилась и мне, и молодежи (моим детям). Гид Игорь, несмотря на загипсованную ногу, не только не отменил, а провел очень интересную и познавательную экскурсию. Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым.
6 января 2019
Идея организовать нечто подобное, на мой взгляд, весьма хороша — все места находятся недалеко друг от друга и создают в голове целостную картину тем, кто хотел посетить самые известные пабы. Гид хорошо знает материал, интересно рассказывает и заинтересован в теме, так что экскурсия подойдёт как тем, кто не очень хорошо разбирается и хотел бы узнать больше, так и любителям, которые смогут приятно провести время. Спасибо большое!
15 октября 2018
Доброго времени суток! Отличная экскурсия! Гид уровень 👍💪🖖🏿 всем рекомендую

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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