7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Рэп — это новый рок

Сегодня рэп, как когда-то — рок, занял нишу самой молодёжной музыки. А Петербург стал столицей ⭐️ этого музыкального направления благодаря нескольким заведениям. Вы узнаете, как происходило становление баттловой культуры, в чём суть словесных состязаний между рэперами, и побываете там, где проходят баттлы.

Точки на карте хип-хоп-столицы

Маршрут построен в обход парадных фасадов Петербурга: вы пройдёте по дворам, по которым на баттлы едет сам Ресторатор на своём BMW М7, и посетите заведения, где проходят Versus Battle и RBL, — бар 🍹 «1703» и клуб «Ионотека». Также я расскажу, почему ни одно заведение не закреплено за баттлом SLOVOSPB. Вы окажетесь там, где вершились грандиозные хип-хоп события, посмотрите на нетривиальные интерьеры баттл-баров и ощутите особую энергетику этих мест. Сделаете необычные селфи и сможете приобрести эксклюзивные сувениры 🎁 «Территории поэтов».

Кому подходит экскурсия

Всем, кому искренне интересна российская рэп-культура.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.