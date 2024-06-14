На этой экскурсии мы вместе откроем секреты несметного количества старинных вещей на самом большом ретроскладе в стране и выйдем на крышу с неклассическим видом на город.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Самый большой в России склад винтажных вещей, расположившийся на 800 квадратных метрах
- Антикварные предметы, которые можно не только трогать, но и купить
- Кафе со смотровой площадкой и необычным романтическим видом на городские крыши
Описание экскурсии
Нарния антиквариата Впервые попавшие на Ретросклад люди сравнивают крупнейший антикварный магазин в России с Нарнией и Зазеркальем — лабиринт с винтажными вещами действительно выглядит как декорация к сказке. Этот телепорт в прошлое оценят все любители старины и непарадного Петербурга. Тут хранятся дореволюционные и советские вещи: угольные утюги и дисковые телефоны, резные зеркала и картины за миллионы, коллекции значков и тот самый сервиз «как у прабабушки». Из одного дверного проёма даже выглядывает ретроавтомобиль, а в другом уголке есть патефон, который можно завести. Вещи заговорят У каждой вещи здесь своя история, и слушать эти легенды можно столетиями. На экскурсии гид расскажет самые интересные истории антикварных вещей, принадлежавших ленинградцам и петербуржцам, посвятит вас в детали дореволюционного быта, раскроет тайны жизни в доходных домах и роскошных барских квартирах. А если по ходу экскурсии какой-то предмет вам приглянется — он может уехать с вами домой. А процесс покупки станет отдельным приключением! Нетипичная крыша В финале экскурсии гид проводит вас на «крышу»: над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются нетипичные виды на город. Так как о складе знают не все даже среди петербуржцев, эти панорамы по-настоящему нетипичные: не стесняйтесь фотографировать на память! Несколько важных сообщений для вас:
- мы встретимся в районе, далеком от привычных туристических маршрутов – время пути на Ретросклад стоит рассчитать заранее;
- экскурсию могут посещать взрослые и подростки от 12 лет;
- вы можете купить или арендовать понравившиеся вещи со склада, а также складское помещение для фотосессии или видеосъёмок;
- в кафе не принимают банковские карты, но это не беда – вас могут рассчитать наличными или с помощью банковского перевода:) • экскурсия доступна и в индивидуальном формате – просто напишите нашему менеджеру, что хотите посетить склад индивидуально или только в своей компании!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 850 ₽
|Льготный (студенты)
|1 650 ₽
|Школьный
|1 750 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый большой в России склад винтажных вещей, расположившийся на 800 квадратных метрах
- Антикварные предметы, которые можно не только трогать, но и купить
- Кафе со смотровой площадкой и необычным романтическим видом на городские крыши
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание во время экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Курляндская улица, дом 49
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Место встречи - Курляндская улица, дом 49. Огромное фабричное здание из красного кирпича. Встречаемся слева от подворотни, на улице
- Дополнительный ориентир - напротив кофейня Baggins с большим оленем на стекле кофейни, пешком от Балтийской - 26 мин
- Автобусные маршруты от ближайших станций метро:
- От Нарвской - 18 минут, автобус номер 2
- От Балтийской - 21 минута, автобус номер 67
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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