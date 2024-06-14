мы встретимся в районе, далеком от привычных туристических маршрутов – время пути на Ретросклад стоит рассчитать заранее;

экскурсию могут посещать взрослые и подростки от 12 лет;

вы можете купить или арендовать понравившиеся вещи со склада, а также складское помещение для фотосессии или видеосъёмок;

в кафе не принимают банковские карты, но это не беда – вас могут рассчитать наличными или с помощью банковского перевода:) • экскурсия доступна и в индивидуальном формате – просто напишите нашему менеджеру, что хотите посетить склад индивидуально или только в своей компании!

Нарния антиквариата Впервые попавшие на Ретросклад люди сравнивают крупнейший антикварный магазин в России с Нарнией и Зазеркальем — лабиринт с винтажными вещами действительно выглядит как декорация к сказке. Этот телепорт в прошлое оценят все любители старины и непарадного Петербурга. Тут хранятся дореволюционные и советские вещи: угольные утюги и дисковые телефоны, резные зеркала и картины за миллионы, коллекции значков и тот самый сервиз «как у прабабушки». Из одного дверного проёма даже выглядывает ретроавтомобиль, а в другом уголке есть патефон, который можно завести. Вещи заговорят У каждой вещи здесь своя история, и слушать эти легенды можно столетиями. На экскурсии гид расскажет самые интересные истории антикварных вещей, принадлежавших ленинградцам и петербуржцам, посвятит вас в детали дореволюционного быта, раскроет тайны жизни в доходных домах и роскошных барских квартирах. А если по ходу экскурсии какой-то предмет вам приглянется — он может уехать с вами домой. А процесс покупки станет отдельным приключением! Нетипичная крыша В финале экскурсии гид проводит вас на «крышу»: над Ретроскладом работает кафе Solaris Lab, со смотровой площадки которого открываются нетипичные виды на город. Так как о складе знают не все даже среди петербуржцев, эти панорамы по-настоящему нетипичные: не стесняйтесь фотографировать на память! Несколько важных сообщений для вас: