"Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)

ГК Т.
ГК Т. – Гид из Санкт-Петербурга
. "Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)
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Экскурсия

1 200 ₽ за человека

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"Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)
"Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевский Собор
  • «Медный всадник»
  • Храм «Спас-на-Крови»
  • Михайловский Замок
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Михайловский дворец
История 📖 династии Романовых полна таинственных загадок, которыми продолжают задаваться историки. Сбылось ли проклятие Марины Мнишек, мстившей Романовым за гибель своего малолетнего сына? Могли ли Павел I, Александр II и Николай II предвидеть свою ужасную гибель? Какое предсказание сделала Павлу Петровичу знаменитая юродивая и святая Ксения Петербургская, и какие числа стали роковыми для императора? Что означали пророчества Александру II о «красных сапогах» и «девушке с белым платком»? Это лишь малая часть странных вопросов, связанных с царской династией, о которых мы вспомним на нашей экскурсии 🧭. Мы исследуем «рифмы истории», побываем в местах, связанных с самыми драматичными событиями в жизни Романовых и изучим символы их судеб на фасадах дворцов и храмов.
«Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие», – говорил Франсуа Вольтер. Это изречение великого французского философа невольно приходит на ум, когда думаешь об огромном количестве мистических совпадений, роковых предзнаменований, сбывшихся пророчеств и необъяснимых явлений в судьбах представителей последней династии русских царей на протяжении трехсот лет их правления.
Действительно, даже скептик признает: странностей слишком много. Кажется, что с первых шагов Михаила Федоровича – первого Романова на русском троне! – таинственная рука уже начертала где-то на небосклоне путь, по которому пройдут все будущие Романовы. Потому что сделаны эти шаги будут по двору Ипатьевского монастыря, куда гонцы приедут просить 17-летнего Михаила принять бремя власти.
А через 300 лет в Петербурге, к другому Михаилу Романову, в пользу которого Николай II отречется от престола, приедут просить на этот раз об обратном: отказаться от короны. Михаил Александрович подпишет «акт о непринятии власти», «де юре» став последним Романовым во главе Российского государства. Круг свершится: династия начнется и закончится именем Михаил.
Его же старший брат Николай II совершит восхождение на свою Голгофу, физически спустившись по 23 ступеням в подвал страшного дома. Последний коронованный император династии, взошедшей на трон из кельи Ипатьевского монастыря, будет убит со всей семьей в доме инженера Ипатьева. Николаю II было отпущено править Россией ровно 23 года…
На автобусной экскурсии 🧭 мы побываем у самого мистического дворца, принадлежащего Романовым в Петербурге, и вспомним о том, что там произошло; отправимся по следам Александра II в роковой для него день 1 марта 1881 года и убедимся в справедливости слов «от судьбы не уйдешь»; приоткроем тайны происхождения некоторых царских особ и увидим, как судьбы Государей переплелись с судьбой их имперской столицы ⭐️ по имени Санкт-Петербург.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

    •Михайловский Замок 🏰
    •Храм Спас-на-Крови
    •Зимний дворец
    (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: наб. канала Грибоедова, 2
    Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • экскурсионное обслуживание в Ризнице
    Важная информация
    *Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)
    "Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)
    "Романовы. Мистика судьбы" с посещением Ризницы часовни Иверской Божьей матери (у Спаса-на-Крови)
    Время проведения: 17.04.21 в 10:30, 16.05.21, 05.06, 04.07, 01.08 в 11:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ГК Т.
    ГК Т.
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