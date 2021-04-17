История 📖 династии Романовых полна таинственных загадок, которыми продолжают задаваться историки. Сбылось ли проклятие Марины Мнишек, мстившей Романовым за гибель своего малолетнего сына? Могли ли Павел I, Александр II и Николай II предвидеть свою ужасную гибель? Какое предсказание сделала Павлу Петровичу знаменитая юродивая и святая Ксения Петербургская, и какие числа стали роковыми для императора? Что означали пророчества Александру II о «красных сапогах» и «девушке с белым платком»? Это лишь малая часть странных вопросов, связанных с царской династией, о которых мы вспомним на нашей экскурсии 🧭. Мы исследуем «рифмы истории», побываем в местах, связанных с самыми драматичными событиями в жизни Романовых и изучим символы их судеб на фасадах дворцов и храмов.

«Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие», – говорил Франсуа Вольтер. Это изречение великого французского философа невольно приходит на ум, когда думаешь об огромном количестве мистических совпадений, роковых предзнаменований, сбывшихся пророчеств и необъяснимых явлений в судьбах представителей последней династии русских царей на протяжении трехсот лет их правления.

Действительно, даже скептик признает: странностей слишком много. Кажется, что с первых шагов Михаила Федоровича – первого Романова на русском троне! – таинственная рука уже начертала где-то на небосклоне путь, по которому пройдут все будущие Романовы. Потому что сделаны эти шаги будут по двору Ипатьевского монастыря, куда гонцы приедут просить 17-летнего Михаила принять бремя власти.

А через 300 лет в Петербурге, к другому Михаилу Романову, в пользу которого Николай II отречется от престола, приедут просить на этот раз об обратном: отказаться от короны. Михаил Александрович подпишет «акт о непринятии власти», «де юре» став последним Романовым во главе Российского государства. Круг свершится: династия начнется и закончится именем Михаил.

Его же старший брат Николай II совершит восхождение на свою Голгофу, физически спустившись по 23 ступеням в подвал страшного дома. Последний коронованный император династии, взошедшей на трон из кельи Ипатьевского монастыря, будет убит со всей семьей в доме инженера Ипатьева. Николаю II было отпущено править Россией ровно 23 года…

На автобусной экскурсии 🧭 мы побываем у самого мистического дворца, принадлежащего Романовым в Петербурге, и вспомним о том, что там произошло; отправимся по следам Александра II в роковой для него день 1 марта 1881 года и убедимся в справедливости слов «от судьбы не уйдешь»; приоткроем тайны происхождения некоторых царских особ и увидим, как судьбы Государей переплелись с судьбой их имперской столицы ⭐️ по имени Санкт-Петербург.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

•Михайловский Замок 🏰

•Храм Спас-на-Крови

•Зимний дворец

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).