После прогулки по тихим улочкам и набережным этой “маленькой Венеции” Коломна засияет перед нами новыми красками.
Во время экскурсии мы:
- узнаем историю названия одного из самых живописных районов “старого Петербурга”.
вспомним старые названия улиц и их знаменитых жителей
побываем в местах, которые заставляли коломенцев смеяться и плакать (Лунапарк и психиатрическая больница).
развенчаем несколько мифов и загадаем заветное желание.
познакомимся с знаменитыми коломенцами и их занятиями
полюбуемся на разнообразные святыни Коломны; Никольский морской собор, Яникирик, Святоисидоровскую церковь, Синагогу.
узнаем историю мрачного замка, наводившего ужас на жителей Коломны.
Насладясь всеми гранями Коломны, мы закончим прогулку в самом сердце этого самого водного района Петербурга, где сливаются воды Фонтанки, Канала Грибоедова, Мойки и Крюкова канала, легендарном районе Семимостья.
Цены на экскурсию
Для группы 2-10 человек
Романтическая Коломна
850 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Труда
Завершение: Никольские ряды
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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