Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна
Романтическая Коломна

Что вы увидите 🤩

  • Новая Голландия
  • площадь Труда
  • Крюков канал
  • Новая сцена Мариинского театра
  • дворец Великой Княгини Ксении Александровны
  • Дворец Музыки
  • доходные дома и особняки по набережной Мойки
  • улице Писарева
  • Английскому проспекту
  • улице Декабристов
  • Лермонтовскому проспекту
  • улице Римского-Корсакова
  • Лендок
  • Матисов остров
  • эстонская церковь "Яникирик"
  • Синагога
  • католический кастел св. Станислава
  • дом Веге
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • семимостье.
За Коломной закрепились 3 устойчивые ассоциации.

Коломна это:

  • Театральная площадь
  • Новая Голландия
  • и Никольский морской собор
  • После прогулки по тихим улочкам и набережным этой “маленькой Венеции” Коломна засияет перед нами новыми красками.

Во время экскурсии мы:

  • - узнаем историю названия одного из самых живописных районов “старого Петербурга”.
  • вспомним старые названия улиц и их знаменитых жителей
  • побываем в местах, которые заставляли коломенцев смеяться и плакать (Лунапарк и психиатрическая больница).
  • развенчаем несколько мифов и загадаем заветное желание.
  • познакомимся с знаменитыми коломенцами и их занятиями
  • полюбуемся на разнообразные святыни Коломны; Никольский морской собор, Яникирик, Святоисидоровскую церковь, Синагогу.
  • узнаем историю мрачного замка, наводившего ужас на жителей Коломны.
  • Насладясь всеми гранями Коломны, мы закончим прогулку в самом сердце этого самого водного района Петербурга, где сливаются воды Фонтанки, Канала Грибоедова, Мойки и Крюкова канала, легендарном районе Семимостья.

Цены на экскурсию

Для группы 2-10 человек
Романтическая Коломна
850 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Труда
Завершение: Никольские ряды
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по запросу

Лилия А.
Лилия А.
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