Петроград проводит ещё 2 экскурсии

Полуторачасовая романтическая прогулка 👣 вдвоем по водным просторам Питера. То, о чем сам Пётр I мог бы лишь мечтать. Мы знаем лучшие маршруты, которые по полной задействуют акваторию нашего города. Не окажитесь же во власти event-агентств, которые на полном ходу приведут Вас к мосту на реконструкции!

Помимо очевидных путей, мы можем подсказать такие места, которые сделают это катание самым незабываемым свиданием сезона – вне зависимости от того, что было прежде или последует далее.

В нашем распоряжении – быстроходные и уютные, большие и маневренные катера. Выбирайте свой стиль катания: эффектная прогулка с брызгами на глиссере, которая не оставит спутнице шансов на равнодушие, или же бережная транспортировка, к которой так кстати подойдет бутылка игристого вина от нас в подарок.