Петроград проводит ещё 2 экскурсии

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Романтическая прогулка по рекам и каналам

Петроград
Петроград – Гид из Санкт-Петербурга
Полуторачасовая романтическая прогулка 👣 вдвоем по водным просторам Питера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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Романтическая прогулка по рекам и каналам
Романтическая прогулка по рекам и каналам
Полуторачасовая романтическая прогулка 👣 вдвоем по водным просторам Питера. То, о чем сам Пётр I мог бы лишь мечтать. Мы знаем лучшие маршруты, которые по полной задействуют акваторию нашего города. Не окажитесь же во власти event-агентств, которые на полном ходу приведут Вас к мосту на реконструкции!
Помимо очевидных путей, мы можем подсказать такие места, которые сделают это катание самым незабываемым свиданием сезона – вне зависимости от того, что было прежде или последует далее.
В нашем распоряжении – быстроходные и уютные, большие и маневренные катера. Выбирайте свой стиль катания: эффектная прогулка с брызгами на глиссере, которая не оставит спутнице шансов на равнодушие, или же бережная транспортировка, к которой так кстати подойдет бутылка игристого вина от нас в подарок.
Что входит
  • Прогулка длительностью 1 час 30 мин на катере с капитаном
  • Бутылка игристого в подарок!
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Обсуждается после бронирования
    Романтическая прогулка по рекам и каналам
    Романтическая прогулка по рекам и каналам

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Петроград
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