Василий, спасибо большое за такой чудесный вечер! Когда собирались, знали конечно что будет круто, но чтоб прям настоооолько - даже представить было сложно!

Более того, Василий сказал что мы у него первые клиенты через трипстер, и в качестве комплимента позвал своего друга Трофима, чтобы он нас еще и пофотографировал - ребята, спасибо вам огромное, мы в восторге☺️