Встретить закат над городом, наслаждаясь роскошными панорамами, вкусными напитками и закусками
Только представьте: время близится к закату, солнце уже вышло из облаков и медленно спускается к горизонту, внизу спешат люди и машины.
А вы сидите на крыше с бокалом вина и закусками, любуетесь великолепными видами и делите этот чарующий момент с близким человеком.
А вы сидите на крыше с бокалом вина и закусками, любуетесь великолепными видами и делите этот чарующий момент с близким человеком.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы подберём для вас крышу согласно пожеланиям. Прямо над Невой, возле парка или около шумной магистрали, передающей пульсацию города. Заранее обсудим еду, напитки и сервировку — учтём все ваши предпочтения. Чаще всего гости выбирают вино, свежие фрукты и тёплую ароматную пиццу. Мы всё организуем на высшем уровне, вам останется только расслабиться и впитывать красоту.
Организационные детали
- Еда и напитки включены в стоимость
- Мы можем организовать пикник и для большего числа людей. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
- Время пикника может варьироваться от предрассветного до позднего вечера
- Мы можем расширить список развлечений: позвать саксофониста или фотографа
- На крышу несложно подниматься, можно приходить в платьях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 21 туриста
Сверху мир выглядит шире, дышится вольготнее и солнышка больше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира. Никогда не перерезаю цепи на чердак болторезом, не ломаю замки разводным ключом, не срезаю двери болгаркой. Всё официально и по правилам. Недавно мы с друзьями решили объединить усилия и открыть собственное агентство. Поэтому на крышу поведу вас либо я, либо один из моих симпатичных коллег. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Konstantin
2 авг 2023
Прекрасное место отличный вид на закат, реку. Полный релакс, получили неизгладимые впечатление от вида и атмосферы Петербурга.
Всячески рекомендую - отличный подарок для второй половинки
Всячески рекомендую - отличный подарок для второй половинки
С
Семён
25 июля 2023
Василий, спасибо большое за такой чудесный вечер! Когда собирались, знали конечно что будет круто, но чтоб прям настоооолько - даже представить было сложно!
Более того, Василий сказал что мы у него первые клиенты через трипстер, и в качестве комплимента позвал своего друга Трофима, чтобы он нас еще и пофотографировал - ребята, спасибо вам огромное, мы в восторге☺️
Более того, Василий сказал что мы у него первые клиенты через трипстер, и в качестве комплимента позвал своего друга Трофима, чтобы он нас еще и пофотографировал - ребята, спасибо вам огромное, мы в восторге☺️
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