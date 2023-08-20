Романтика ночного Петербурга, его мерцающие огни, силуэты разведённых мостов, приятное музыкальное сопровождение саксофона и самые красивые виды на исторический центр города с воды — всё это ждёт вас во время прогулки «Романтичный саксофон». Этот прогулочный маршрут станет отличной идеей для оригинального свидания или приятного сюрприза для близкого человека.

Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого.

Экскурсия проходит на теплоходе со стеклянной крышей и открытой палубой, с которой можно легко насладиться всеми прелестями речной прогулки. Если же вы разместитесь на закрытой части корабля, то из панорамных окон вас ждет не менее прекрасный вид на Северную столицу.

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