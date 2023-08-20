Романтичный саксофон

Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Романтическая прогулка на теплоходе

Описание
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Романтичный саксофон
Романтичный саксофон
Романтичный саксофон
Романтичный саксофон
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Аничков мост
  • Летний сад
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Стрелка Васильевского острова
  • Развод мостов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Романтика ночного Петербурга, его мерцающие огни, силуэты разведённых мостов, приятное музыкальное сопровождение саксофона и самые красивые виды на исторический центр города с воды — всё это ждёт вас во время прогулки «Романтичный саксофон». Этот прогулочный маршрут станет отличной идеей для оригинального свидания или приятного сюрприза для близкого человека.
Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого.
Экскурсия проходит на теплоходе со стеклянной крышей и открытой палубой, с которой можно легко насладиться всеми прелестями речной прогулки. Если же вы разместитесь на закрытой части корабля, то из панорамных окон вас ждет не менее прекрасный вид на Северную столицу.

Важно знать!:

  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
  • Все ночные прогулки проводятся вне зависимости от разводки мостов. Подробная информация о разводке мостов на сайте организации СПб ГБУ «Мостотрест».
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.

Ежедневно в 23:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
наб. Фонтанки, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Не забудьте документы, подтверждающие льготу.
  • Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
  • В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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