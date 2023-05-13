«Романтичный саксофон» - ночная прогулка под разводными мостами

4.8
38 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Этот прогулочный маршрут станет отличной идеей для оригинального свидания или приятного сюрприза для близкого человека.

Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого.
«Романтичный саксофон» - ночная прогулка под разводными мостами
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Аничков мост
  • Летний сад
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Стрелка Васильевского острова
  • Развод мостов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Теплоход пройдет по Фонтанке и Мойке, вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы. Вы увидите на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные.
  • На борту будет живая музыка в исполнении профессионального саксофониста, что делает это ночное путешествие действительно волшебным и незабываемым. Прогулка подходит для гостей, говорящих на любых языках.

Важно знать:

  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий. Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь. В дни таких государственных праздников, как 1, 9 мая и 12 июня разводка мостов не осуществляется. На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.
  • Все ночные прогулки проводятся вне зависимости от разводки мостов. Подробная информация о разводке мостов на сайте организации СПб ГБУ «Мостотрест»/.

в 23:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
наб. Фонтанки, 27
Когда и сколько длится?
Когда: в 23:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Не забудьте документы, подтверждающие льготу.
  • Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
  • В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
10
3
2
1
Л
13 мая 2023
Отлично организовано, у нас был теплоход Дюймовочка, чистенький, внутри ремонт.
Мы ездили на мосты в пятницу, поэтому было немного людей, человек 30 всего, поэтому всегда были свободные места, как на открытой палубе, так и внутри. Комфортно, если подмерзли.
Чая и пледов не было, видимо, из-за не Ольгино количества людей. Но мы взяли свой теплый плед - не прогадали. Рекомендую покупать на Спутнике, так как цены ниже, чем в кассах)
Ах, да, видели разводку двух мостов. Корабликов на Неве тьма))
Е
9 мая 2023
Е
12 окт 2022
Пожалели, что взяли с саксофоном, потому что получилось дороже, а эффекта какого-то особого нет. Лучше бы взяли с гидом, потому что интересно было, что именно проплываем и хотелось бы об этом получить информацию.
В целом неплохо, казалось бы 2 часа и ночью, но время пролетает незаметно. Мы даже под дождь попали, но впечатление это не испортило.
В
10 окт 2022
В общем не плохо, но в холодное время года (октябрь) можно предлагать пледы или что то, что можно постелить на пластиковые стулья на верхней палубе,сидеть очень холодно.
М
9 сен 2022
Все прекрасно, но саксофон слишком громкий на протяжении всей прогулки. Снимать заезду за это не буду:)
А
3 сен 2022
О
30 авг 2022
В
25 авг 2022
Ночной Питер великолепен. Но очень дорого- 3200 рублей - заявлено 2 часа, по факту 1.5 часа. Так и пишите. Кабитан кораболика отлично показал нам развод мостов. Обещали саксофон. На соседний корабль пришел саксофонист, а у нас была запись. Обидно.
С
25 авг 2022
Все понравилось, увидели развод дворцового и троицкого моста, а также проплыли по ночному городу. Саксофон играл очень красиво и романтично. На теплоходе есть крытая часть, где можно укрыться от ветра и непогоды, но смотреть на город лучше конечно с открытой палубы.
И
25 авг 2022
В
24 авг 2022
Р
24 авг 2022
К
23 авг 2022
Поездка очень понравилась, впечатление не забываемые. Хотелось бы конечно подьехать по ближе когда разводили мосты, ну а так здорово 👍, спасибо.
А
22 авг 2022
Ф
21 авг 2022
Ооочень захватывающее зрелище!
Спасибо" Спутнику"!
Купили билеты наугад,но всё сложилось очень удачно!!
Не хватило- предупреждения, что ночь на воде- это холодно! Нужно было одеться теплее
НУ,И БЫЛО БЫ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЕСЛИ БЫ КОМПАНИЯ ВЫДАВАЛА БЫ ПЛЕДИКИ!
Саксофон - это круто!
Ещё 23 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Водные развлечения
Ночные
Летние
Развод мостов
Популярные места
Мосты
Музыкальные теплоходы
Музыкальные
Вечерние

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Ночная музыкальная прогулка «Разводные мосты»
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
2.5 часа
138 отзывов
Ночная музыкальная прогулка «Разводные мосты»
Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Завтра
31 мая
2 июня
3 июня
1 800 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
181 отзыв
Популярное предложение
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Зарядиться драйвом, катаясь по мостам и набережным города
Площадь Александра Невского
Сегодня
Завтра
29 мая
30 мая
3 250 за человека
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Ваш адрес
Завтра
6 июня
8 июня
9 июня
12 999 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ