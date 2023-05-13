Этот прогулочный маршрут станет отличной идеей для оригинального свидания или приятного сюрприза для близкого человека.
Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого.
Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
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июн
2
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аничков мост
- Летний сад
- Петропавловская крепость
- Эрмитаж
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
- Развод мостов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Теплоход пройдет по Фонтанке и Мойке, вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы. Вы увидите на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные.
- На борту будет живая музыка в исполнении профессионального саксофониста, что делает это ночное путешествие действительно волшебным и незабываемым. Прогулка подходит для гостей, говорящих на любых языках.
Важно знать:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий. Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь. В дни таких государственных праздников, как 1, 9 мая и 12 июня разводка мостов не осуществляется. На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.
- Все ночные прогулки проводятся вне зависимости от разводки мостов. Подробная информация о разводке мостов на сайте организации СПб ГБУ «Мостотрест»/.
в 23:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
- Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- наб. Фонтанки, 27
- Когда и сколько длится?
- Когда: в 23:50Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Не забудьте документы, подтверждающие льготу.
- Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
- В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
13 мая 2023
Отлично организовано, у нас был теплоход Дюймовочка, чистенький, внутри ремонт.
Мы ездили на мосты в пятницу, поэтому было немного людей, человек 30 всего, поэтому всегда были свободные места, как на открытой палубе, так и внутри. Комфортно, если подмерзли.
Чая и пледов не было, видимо, из-за не Ольгино количества людей. Но мы взяли свой теплый плед - не прогадали. Рекомендую покупать на Спутнике, так как цены ниже, чем в кассах)
Ах, да, видели разводку двух мостов. Корабликов на Неве тьма))
Мы ездили на мосты в пятницу, поэтому было немного людей, человек 30 всего, поэтому всегда были свободные места, как на открытой палубе, так и внутри. Комфортно, если подмерзли.
Чая и пледов не было, видимо, из-за не Ольгино количества людей. Но мы взяли свой теплый плед - не прогадали. Рекомендую покупать на Спутнике, так как цены ниже, чем в кассах)
Ах, да, видели разводку двух мостов. Корабликов на Неве тьма))
Е
Екатерина
9 мая 2023
Е
Екатерина
12 окт 2022
Пожалели, что взяли с саксофоном, потому что получилось дороже, а эффекта какого-то особого нет. Лучше бы взяли с гидом, потому что интересно было, что именно проплываем и хотелось бы об этом получить информацию.
В целом неплохо, казалось бы 2 часа и ночью, но время пролетает незаметно. Мы даже под дождь попали, но впечатление это не испортило.
В целом неплохо, казалось бы 2 часа и ночью, но время пролетает незаметно. Мы даже под дождь попали, но впечатление это не испортило.
В
Виктория
10 окт 2022
В общем не плохо, но в холодное время года (октябрь) можно предлагать пледы или что то, что можно постелить на пластиковые стулья на верхней палубе,сидеть очень холодно.
М
Мария
9 сен 2022
Все прекрасно, но саксофон слишком громкий на протяжении всей прогулки. Снимать заезду за это не буду:)
А
Анна
3 сен 2022
О
Осипова
30 авг 2022
В
Воскресенская
25 авг 2022
Ночной Питер великолепен. Но очень дорого- 3200 рублей - заявлено 2 часа, по факту 1.5 часа. Так и пишите. Кабитан кораболика отлично показал нам развод мостов. Обещали саксофон. На соседний корабль пришел саксофонист, а у нас была запись. Обидно.
С
Светлана
25 авг 2022
Все понравилось, увидели развод дворцового и троицкого моста, а также проплыли по ночному городу. Саксофон играл очень красиво и романтично. На теплоходе есть крытая часть, где можно укрыться от ветра и непогоды, но смотреть на город лучше конечно с открытой палубы.
И
Ирина
25 авг 2022
В
Виктор
24 авг 2022
Р
Руслан
24 авг 2022
К
Кристина
23 авг 2022
Поездка очень понравилась, впечатление не забываемые. Хотелось бы конечно подьехать по ближе когда разводили мосты, ну а так здорово 👍, спасибо.
А
Анна
22 авг 2022
Ф
Фаузия
21 авг 2022
Ооочень захватывающее зрелище!
Спасибо" Спутнику"!
Купили билеты наугад,но всё сложилось очень удачно!!
Не хватило- предупреждения, что ночь на воде- это холодно! Нужно было одеться теплее
НУ,И БЫЛО БЫ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЕСЛИ БЫ КОМПАНИЯ ВЫДАВАЛА БЫ ПЛЕДИКИ!
Саксофон - это круто!
Спасибо" Спутнику"!
Купили билеты наугад,но всё сложилось очень удачно!!
Не хватило- предупреждения, что ночь на воде- это холодно! Нужно было одеться теплее
НУ,И БЫЛО БЫ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЕСЛИ БЫ КОМПАНИЯ ВЫДАВАЛА БЫ ПЛЕДИКИ!
Саксофон - это круто!
Ещё 23 отзыва
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