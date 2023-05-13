Отлично организовано, у нас был теплоход Дюймовочка, чистенький, внутри ремонт.

Мы ездили на мосты в пятницу, поэтому было немного людей, человек 30 всего, поэтому всегда были свободные места, как на открытой палубе, так и внутри. Комфортно, если подмерзли.

Чая и пледов не было, видимо, из-за не Ольгино количества людей. Но мы взяли свой теплый плед - не прогадали. Рекомендую покупать на Спутнике, так как цены ниже, чем в кассах)

Ах, да, видели разводку двух мостов. Корабликов на Неве тьма))