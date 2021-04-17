«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города

Перечисляя достопримечательности Санкт-Петербурга, мы, в первую очередь, вспоминаем Невский проспект, гранитные набережные и парадные площади.

Но неповторимую атмосферу любого города создает нечто иное.

Чтобы разгадать этот феномен Петербурга, мы и приглашаем Вас на прогулку по некоторым любопытным кварталам старого города.

Их тихие улочки подарят Вам незабываемые встречи.
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города

Что вы увидите 🤩

  • Шереметевский сад
  • особняк Зинаиды Юсуповой
  • Цирк
  • Михайловский замок
  • Михайловский дворец

Что вас ожидает:

  • Мы вспомним А. Ахматову и О. Мандельштама, зайдя в Шереметевский сад, поговорим о роковой женщине XIX века Зинаиде Юсуповой, остановившись у её особняка, увидим здание первого каменного цирка России, принадлежавшего итальянцу Чинизелли, полюбуемся классической красотой архитектурного ансамбля пл. Искусств.

Экскурсионные остановки:

  • Угол Невского пр. и Литейного пр. , угол Литейного пр. и ул. Белинского, пл. Искусств.
  • А теперь нам пора посмотреть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Со смотровой площадки Вы увидите планировку города, задуманную Петром Великим, главные высотные доминанты Петербурга и даже башню Лахта – центра.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Будьте внимательны! Дети до 12 лет не допускаются на крышу.
🚩 Начало: ст. метро «Владимирская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Невский пр-т 32/34
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • подъём на крышу
 Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Будьте внимательны! Дети до 12 лет не допускаются на крышу.
Время проведения: По средам, пятницам, субботам в 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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