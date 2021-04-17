Мы вспомним А. Ахматову и О. Мандельштама, зайдя в Шереметевский сад, поговорим о роковой женщине XIX века Зинаиде Юсуповой, остановившись у её особняка, увидим здание первого каменного цирка России, принадлежавшего итальянцу Чинизелли, полюбуемся классической красотой архитектурного ансамбля пл. Искусств.
Экскурсионные остановки:
Угол Невского пр. и Литейного пр. , угол Литейного пр. и ул. Белинского, пл. Искусств.
А теперь нам пора посмотреть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Со смотровой площадки Вы увидите планировку города, задуманную Петром Великим, главные высотные доминанты Петербурга и даже башню Лахта – центра.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Будьте внимательны! Дети до 12 лет не допускаются на крышу.
🚩 Начало: ст. метро «Владимирская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Невский пр-т 32/34
Что входит
услуги экскурсовода
подъём на крышу
Что не входит
Личные расходы
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Будьте внимательны! Дети до 12 лет не допускаются на крышу.
Время проведения: По средам, пятницам, субботам в 18:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда