Перечисляя достопримечательности Санкт-Петербурга, мы, в первую очередь, вспоминаем Невский проспект, гранитные набережные и парадные площади.



Но неповторимую атмосферу любого города создает нечто иное.



Чтобы разгадать этот феномен Петербурга, мы и приглашаем Вас на прогулку по некоторым любопытным кварталам старого города.



Их тихие улочки подарят Вам незабываемые встречи.