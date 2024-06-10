Ближайшие даты:
Время начала: 15:45
Что вас ожидает:
- Программа экскурсии:
- Отправление
- Экскурсия на комфортабельном автобусе по историческому центру Петербурга
- Маршрут охватывает дворцы и особняки знатных, известных жителей Петербурга. Гид расскажет о том, какие секреты хранят эти особняки, какие тайны скрывали их бывшие владельцы
- Возвращение
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации на дорогах, а также от авторской подачи гида
Описание экскурсии
Правда ли, что дома похожи на своих хозяев? Действительно ли умеют также, как люди, любить, ненавидеть, награждать, карать и, конечно, хранить секреты? Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по Петербургу, и вам откроются многочисленные тайны, которые скрываются за красивыми фасадами его особняков.
Четверг, Воскресенье в 15:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 200 ₽
|Льготный билет (пенсионеры и студенты)
|1 000 ₽
|Школьный билет
|800 ₽
|Дошкольный билет
|650 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа экскурсии:
- Отправление
- Экскурсия на комфортабельном автобусе по историческому центру Петербурга
- Маршрут охватывает дворцы и особняки знатных, известных жителей Петербурга. Гид расскажет о том, какие секреты хранят эти особняки, какие тайны скрывали их бывшие владельцы
- Возвращение
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации на дорогах, а также от авторской подачи гида
Что включено
- ✓ Услуги лицензированного гида
- ✓ Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- ✓Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 15:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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