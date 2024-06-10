Описание экскурсии

Правда ли, что дома похожи на своих хозяев? Действительно ли умеют также, как люди, любить, ненавидеть, награждать, карать и, конечно, хранить секреты? Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по Петербургу, и вам откроются многочисленные тайны, которые скрываются за красивыми фасадами его особняков.