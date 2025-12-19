Окунитесь в уютную атмосферу творчества, где рождаются съедобные шедевры.
Под руководством нашего мастера вы освоите изящную технику айсинга — искусство сахарной росписи, которое превращает простые пряники в изысканные украшения для вашего праздника.
Описание экскурсииВы создадите собственную коллекцию расписных пряников (2–3 фигурных или один большой), выбрав любимые новогодние формы: уютные ёлочки, забавные снеговики или сказочные домики. Познакомитесь с магией айсинга: научитесь виртуозно выводить контуры, создавать идеально гладкую заливку, нежные градиенты и кружевные узоры, которые покорят любого. Откроете секреты декора и сможете играть с посыпками и сахарным жемчугом, добавляя своим творениям искрящееся очарование. Все материалы и вдохновение мы предоставим! А ваши уникальные пряники, упакованные в нарядную праздничную коробку, вы заберёте с собой как самое душевное напоминание о волшебстве, созданном вашими руками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Все материалы предоставляются, а готовые пряники вы забираете с собой - в красивой праздничной упаковке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Александровский парк, 4к3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
