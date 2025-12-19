Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в уютную атмосферу творчества, где рождаются съедобные шедевры.



Под руководством нашего мастера вы освоите изящную технику айсинга — искусство сахарной росписи, которое превращает простые пряники в изысканные украшения для вашего праздника.

Виктория Ваш гид в Санкт-Петербурге Групповая экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-15 человек Можно с детьми Да 1500 ₽ за человека

Описание экскурсии Вы создадите собственную коллекцию расписных пряников (2–3 фигурных или один большой), выбрав любимые новогодние формы: уютные ёлочки, забавные снеговики или сказочные домики. Познакомитесь с магией айсинга: научитесь виртуозно выводить контуры, создавать идеально гладкую заливку, нежные градиенты и кружевные узоры, которые покорят любого. Откроете секреты декора и сможете играть с посыпками и сахарным жемчугом, добавляя своим творениям искрящееся очарование. Все материалы и вдохновение мы предоставим! А ваши уникальные пряники, упакованные в нарядную праздничную коробку, вы заберёте с собой как самое душевное напоминание о волшебстве, созданном вашими руками.

