вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00 понедельник — выходной

О Музее
Сегодня РЭМ — один из крупнейших этнографических музеев мира. Неслучайно зарубежные коллеги назвали его «этнографическим Эрмитажем». Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века. Объём коллекций, отражающих культуру каждого этноса, позволяет построить самостоятельную экспозицию, но, в связи с отсутствием необходимых музейных площадей, сегодня мы можем увидеть лишь небольшую часть этого богатейшего собрания.
В залах музея представлена целая галерея костюмов народов России, в том числе уникальная одежда из рыбьей кожи и крапивного волокна, а также редкие комплексы атрибутов шаманов народов Сибири и Дальнего Востока; великолепные среднеазиатские ковры, парадное оружие и утварь народов Кавказа, украшения из самых разных материалов и многие другие предметы традиционного народного ремесла. В центре музейного здания расположен Мраморный зал, облицованный розовым карельским мрамором, — один из красивейших парадных залов Санкт-Петербурга.
Правила посещения
- Вход осуществляется по сеансам. Просим приходить на выбранный сеанс. Может сложиться ситуация, когда нам придется отказать вам в посещении, если вы придёте в другое время. Если Вы опаздываете больше, чем на полчаса, позвоните по телефону +7 (812) 570 54 21.
- На экспозициях и выставках мы рекомендуем соблюдать дистанцию не менее 1, 5 м по отношению друг к другу.
- К посещению музея допускаются только посетители в гигиенических масках и перчатках. Весь наш персонал в них также.
- Мы приглашаем гостей передвигаться по нескольким маршрутам, следуя специальной навигации, соблюдая все необходимые меры безопасности.
- Мы проводим экскурсии только для групп до 20 человек, на экскурсии в Особую кладовую – до 10 человек.
- Кафе и магазин временно закрыты.
- Наши службы проводят уборки и дезинфекции в часы работы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
- При входе в музей расположены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Пожалуйста, воспользуйтесь ими до и после посещения экспозиционного зала.
- Пожалуйста, выбрасывайте маски и перчатки в специальные урны.
- Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей.