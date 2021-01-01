вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00 понедельник — выходной

Визит в Российский этнографический музей

Электронный ваучер дает право входить в РЭМ без долгого ожидания в очереди за ним

Электронный ваучер дает право входить в РЭМ без долгого ожидания в очереди за ним.

Российский этнографический музей (РЭМ) рассказывает о простых и близких каждому человеку вещах: как люди трудились, порой достигая высочайшего мастерства.

Как строили и обустраивали свое жилье, отдыхали, воспитывали детей, одевались и во что верили.

Однако каждый из музейных комплексов имеет неповторимый облик, национальный колорит, свойственный только данному народу.
Визит в Российский этнографический музей
Визит в Российский этнографический музей
Визит в Российский этнографический музей
Визит в Российский этнографический музей
Визит в Российский этнографический музей
Визит в Российский этнографический музей
О Музее
Сегодня РЭМ — один из крупнейших этнографических музеев мира. Неслучайно зарубежные коллеги назвали его «этнографическим Эрмитажем». Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века. Объём коллекций, отражающих культуру каждого этноса, позволяет построить самостоятельную экспозицию, но, в связи с отсутствием необходимых музейных площадей, сегодня мы можем увидеть лишь небольшую часть этого богатейшего собрания.
В залах музея представлена целая галерея костюмов народов России, в том числе уникальная одежда из рыбьей кожи и крапивного волокна, а также редкие комплексы атрибутов шаманов народов Сибири и Дальнего Востока; великолепные среднеазиатские ковры, парадное оружие и утварь народов Кавказа, украшения из самых разных материалов и многие другие предметы традиционного народного ремесла. В центре музейного здания расположен Мраморный зал, облицованный розовым карельским мрамором, — один из красивейших парадных залов Санкт-Петербурга.
Правила посещения
  • Вход осуществляется по сеансам. Просим приходить на выбранный сеанс. Может сложиться ситуация, когда нам придется отказать вам в посещении, если вы придёте в другое время. Если Вы опаздываете больше, чем на полчаса, позвоните по телефону +7 (812) 570 54 21.
  • На экспозициях и выставках мы рекомендуем соблюдать дистанцию не менее 1, 5 м по отношению друг к другу.
  • К посещению музея допускаются только посетители в гигиенических масках и перчатках. Весь наш персонал в них также.
  • Мы приглашаем гостей передвигаться по нескольким маршрутам, следуя специальной навигации, соблюдая все необходимые меры безопасности.
  • Мы проводим экскурсии только для групп до 20 человек, на экскурсии в Особую кладовую – до 10 человек.
  • Кафе и магазин временно закрыты.
  • Наши службы проводят уборки и дезинфекции в часы работы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
  • При входе в музей расположены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Пожалуйста, воспользуйтесь ими до и после посещения экспозиционного зала.
  • Пожалуйста, выбрасывайте маски и перчатки в специальные урны.
  • Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослые посетители
500 ₽
Пенсионеры РФ и РБ
350 ₽
Студенты, Курсанты РФ и РБ
350 ₽
Лица до 16 лет
250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной ваучер в музей (действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере)
  • Аудиоэкскурсия подготовлена на основе мобильного приложения izi.Travel.
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию.
Место начала и завершения
ул. Инженерная, д. 4/1, Санкт-Петербург
Важная информация
  • Любительская фото- и/или видеосъемка без использования вспышки, штатива или палки для селфи в Музее приветствуется, за исключением случаев, когда это ограничено или запрещено по требованиям сохранности экспонатов и обеспечения авторских прав их владельцев. Пожалуйста, обращайте внимание на графические уведомления, запрещающие съемку, размещенные при входе на выставку или рядом с экспонатами.
  • Любые фотосессии (свадебная, костюмированная, постановочная, fashion и пр. ) без согласования с администрацией музея запрещены. Профессиональная фото- и/или видеосъемка проводятся только по согласованию с Музеем info@ethnomuseum.ru.
  • Кафе, магазин временно не работают.
  • Осмотр экспозиций посетителями с сидячими колясками разрешен. Наши сотрудники помогут в транспортировке коляски (без ребенка) по лестницам. Обратитесь в день посещения к администратору входной зоны.
  • Вход на экспозицию с вещами, в том числе с рюкзаками и сумками, размеры которых превышают 30×40×20 см, запрещен. Рюкзаки меньшего размера просим носить в руках или перед собой. Рекомендуем не брать с собой в музей крупные вещи.
  • В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) прием посетителей в настоящий момент осуществляется по сеансам каждые полчаса. С 12 февраля 2021 г. экскурсии предлагаются группам до 20 человек, в Особую кладовую до 10 человек.
  • Правила посещения
  • Вход осуществляется по сеансам. Просим приходить на выбранный сеанс. Может сложиться ситуация, когда нам придется отказать вам в посещении, если вы придёте в другое время. Если Вы опаздываете больше, чем на полчаса, позвоните по телефону +7 (812) 570 54 21.
  • На экспозициях и выставках мы рекомендуем соблюдать дистанцию не менее 1, 5 м по отношению друг к другу.
  • К посещению музея допускаются только посетители в гигиенических масках и перчатках. Весь наш персонал в них также.
  • Мы приглашаем гостей передвигаться по нескольким маршрутам, следуя специальной навигации, соблюдая все необходимые меры безопасности.
  • Мы проводим экскурсии только для групп до 20 человек, на экскурсии в Особую кладовую – до 10 человек.
  • Кафе и магазин временно закрыты.
  • Наши службы проводят уборки и дезинфекции в часы работы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
  • При входе в музей расположены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Пожалуйста, воспользуйтесь ими до и после посещения экспозиционного зала.
  • Пожалуйста, выбрасывайте маски и перчатки в специальные урны.
Когда и сколько длится?
Когда: вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00 понедельник — выходной
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00 понедельник — выходной

Спутник Р.
Спутник Р.
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