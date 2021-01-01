вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00 понедельник — выходной

О Музее

Сегодня РЭМ — один из крупнейших этнографических музеев мира. Неслучайно зарубежные коллеги назвали его «этнографическим Эрмитажем». Он хранит 500 тысяч этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века. Объём коллекций, отражающих культуру каждого этноса, позволяет построить самостоятельную экспозицию, но, в связи с отсутствием необходимых музейных площадей, сегодня мы можем увидеть лишь небольшую часть этого богатейшего собрания.

В залах музея представлена целая галерея костюмов народов России, в том числе уникальная одежда из рыбьей кожи и крапивного волокна, а также редкие комплексы атрибутов шаманов народов Сибири и Дальнего Востока; великолепные среднеазиатские ковры, парадное оружие и утварь народов Кавказа, украшения из самых разных материалов и многие другие предметы традиционного народного ремесла. В центре музейного здания расположен Мраморный зал, облицованный розовым карельским мрамором, — один из красивейших парадных залов Санкт-Петербурга.

Правила посещения