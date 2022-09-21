Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина

Рождение искусства

Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Рождение искусства: билет и аудиоэкскурсия по выставке коллекции Сергея Щукина
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
27
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28
сен
29
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30
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Что вас ожидает 🤩

  • «Завтрак на траве» Клода Моне
  • Произведения Винсента Ван Гога
  • Знаменитые «Танец» и «Музыка» Анри Матисса
  • Воссозданная развеска картин из особняка Сергея Щукина
  • Картина Поля Сезанна и Огюста Ренуара
  • И другие картины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В Манеже Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная Сергею Щукину и его коллекции произведений искусства. Именно благодаря московскому купцу и меценату в экспозиции главных музеев России есть полотна Клода Моне, Пабло Пикассо, Огюста Ренуара и многих других художников импрессионизма и постимпрессионизма.
На аудиоэкскурсии вы погрузитесь в мир искусства и проследите путь живописи от импрессионизма до кубизма. Вы узнаете, как зарождались новые направления, с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген и Огюст Ренуар — и детально рассмотрите их картины.
Вы услышите историю Сергея Щукина и узнаете, по какому принципу он собирал свою великолепную коллекцию, с кем состоял в переписке, а кто из художников самостоятельно развешивал свои произведения в гостиной московского особняка мецената.
Для выставки кураторы воссоздали развеску картин в том виде, в каком она была представлена в особняке Сергея Щукина в начале ХХ века. Тридцать работ Анри Матисса, сорок картин Пабло Пикассо, почти в точности воспроизведенный «иконостас» Поля Гогена, ставшие уже классикой произведения Клода Моне, Поля Сезанна и Винсента ван Гога ждут вас на самой ожидаемой выставке этого года.
Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на выставку «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 2
Завершение: Государственный Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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