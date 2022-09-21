В Манеже Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная Сергею Щукину и его коллекции произведений искусства. Именно благодаря московскому купцу и меценату в экспозиции главных музеев России есть полотна Клода Моне, Пабло Пикассо, Огюста Ренуара и многих других художников импрессионизма и постимпрессионизма.

На аудиоэкскурсии вы погрузитесь в мир искусства и проследите путь живописи от импрессионизма до кубизма. Вы узнаете, как зарождались новые направления, с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген и Огюст Ренуар — и детально рассмотрите их картины.

Вы услышите историю Сергея Щукина и узнаете, по какому принципу он собирал свою великолепную коллекцию, с кем состоял в переписке, а кто из художников самостоятельно развешивал свои произведения в гостиной московского особняка мецената.

Для выставки кураторы воссоздали развеску картин в том виде, в каком она была представлена в особняке Сергея Щукина в начале ХХ века. Тридцать работ Анри Матисса, сорок картин Пабло Пикассо, почти в точности воспроизведенный «иконостас» Поля Гогена, ставшие уже классикой произведения Клода Моне, Поля Сезанна и Винсента ван Гога ждут вас на самой ожидаемой выставке этого года.

Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

Как проходит аудиоэкскурсия: