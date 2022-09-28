Рождественская сказка Петербурга

В этом туре вы увидите Санкт-Петербург в праздничном новогоднем обличии

4.7
3 отзыва
В этом туре вы увидите Санкт-Петербург в праздничном новогоднем обличии.

Каждый день будет наполнен яркими впечатлениями, ведь вам предстоит посетить Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Юсуповский и Екатерининские дворцы и Исаакиевский собор.

Посмотреть на современный город и погрузиться в молодежную атмосферу вы сможете на острове «Новая Голландия». А на Никольских рядах можно вновь ощутить себя ребенком и покататься на надувной ватрушке с горки. Разве это не сказка?
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественский Петербург
Рождественский Петербург
Увидим великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей
«Двор Гостинки»
«Двор Гостинки»
Согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада и насладимся питерской атмосферой
Остров «Новая Голландия»
Остров «Новая Голландия»
Посетим культурное пространство, с музеями, ресторанами, выставками. А зимой там работает красивый открытый каток

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепость

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественская сказка».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на экскурсию.

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепость
2 день

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!

По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».

Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.

Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"
3 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее.

И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора.

Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
4 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
5 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Самостоятельный выезд из гостиницы до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный архитектором Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14 000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Дополнительно:

Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская акватория» (за дополнительную плату).

Вы увидите Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

14 61014 61018 770

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

15 60515 60520 805

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

16 85021 790

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

17 85018 05023 310

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

16 35515 55522 855

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

22 83017 63037 130

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

17 60018 80024 880

Скидка детям до 16 лет: 150 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 4 ночи
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Рождественская сказка» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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