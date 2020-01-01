Приглашаем Вас на самую атмосферную, уютную и душевную экскурсию ⛳ “Рождественский Петербург”.

Продуманный компактный маршрут проходит по самым праздничным местам центра города и отлично подходит для семей с детьми, для которых мы также придумали праздничную викторину и небольшие подарки.

Положительные эмоции, новые фотографии 📸 на фоне празднично украшенных достопримечательностей 🏛️ Петербурга, праздничная кутерьма и погружение в городские традиции станут отличным началом Нового Года!

Экскурсия проводится с 25 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.