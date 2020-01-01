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Рождественский Петербург

Лилия А.
Лилия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Рождественский Петербург
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Рождественский Петербург
Рождественский Петербург

Что вы увидите

  • Невский пр
  • Дом Книги
  • Казанский собор
  • базилику св. Екатерины
  • Башню здания Городской Думы
  • Гостиный двор
  • Пассаж
  • армянскую церковь Св. Екатерины
  • Садовую
  • Малую Садовую
  • Караванную улицы
  • театр марионеток Демини
  • историческое фото-ателье
  • Елисеевский магазин
  • Александринский театр
  • Аничков дворец
  • Манежную пл
  • Дом Радио
Приглашаем Вас на самую атмосферную, уютную и душевную экскурсию ⛳ “Рождественский Петербург”.
Продуманный компактный маршрут проходит по самым праздничным местам центра города и отлично подходит для семей с детьми, для которых мы также придумали праздничную викторину и небольшие подарки.
Положительные эмоции, новые фотографии 📸 на фоне празднично украшенных достопримечательностей 🏛️ Петербурга, праздничная кутерьма и погружение в городские традиции станут отличным началом Нового Года!
Экскурсия проводится с 25 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.
Что входит
  • услуги гида
  • билеты в музей Фонда исторической фотографии
Что не входит
    Начало
    🚩 Казанская пл., 2
    Место завершения
    🏁 Манежная пл.
    Рождественский Петербург
    Рождественский Петербург
    Рождественский Петербург

    Выберите дату для встречи

    • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лилия А.
    Лилия А.
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    Лилия А. проводит ещё 6 экскурсий

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