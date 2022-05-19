Рождество и Новый Год – самые волшебные праздники в году! Все вокруг мерцает тысячами огоньков, в воздухе витает аромат корицы и мандаринов, а сердце замирает в предчувствии чудес! Сделать ожидание праздника еще ярче поможет прогулка по самым новогодним местам Петербурга.

Во время экскурсии вы пройдете по центру города и увидите его главные достопримечательности в новогодних декорациях. У этой прогулки легкое праздничное настроение, к которому прекрасно подойдет бокал шампанского или стаканчик горячего глинтвейна. В ней не будет сухих исторических фактов, - речь пойдет о традициях Нового Года и Рождества! Вы узнаете, как отмечали эти праздники в императорском Петербурге, какие подарки лежали под елкой у царских детей, и кто ходил за ними со списком в Гостиный двор. Я покажу вам, где раньше был елочный базар, а также поделюсь рецептом дореволюционного салата Оливье.

На маршруте предусмотрены 2 остановки в известнейших кафе Петербурга, где вы сможете согреться и выпить чашечку кофе. Закончится экскурсия на традиционной ярмарке на Манежной площади. Здесь вас ждут атмосферные фотолокации, бесплатный каток, аттракционы, огромный выбор сувениров и вкусной еды.

Прогулка будет интересна как гостям города, так и петербуржцам, желающим узнать больше о новогодних традициях. Кстати, билет на экскурсию «Рождественский Петербург» может стать отличным подарком!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).