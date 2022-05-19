Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города

Рождественский Петербург

Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города
Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города
Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города
Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города
Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города
Рождественский Петербург: аудиоэкскурсия по центру города

Что вас ожидает 🤩

  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь
  • Сады Зимнего дворца
  • Ярмарка на Певческом мосту
  • Казанский собор
  • Дом Книги
  • Гостиный двор
  • Елисеевский магазин
  • ДЛТ
  • Главная новогодняя ярмарка Санкт-Петербурга
Рождество и Новый Год – самые волшебные праздники в году! Все вокруг мерцает тысячами огоньков, в воздухе витает аромат корицы и мандаринов, а сердце замирает в предчувствии чудес! Сделать ожидание праздника еще ярче поможет прогулка по самым новогодним местам Петербурга.
Во время экскурсии вы пройдете по центру города и увидите его главные достопримечательности в новогодних декорациях. У этой прогулки легкое праздничное настроение, к которому прекрасно подойдет бокал шампанского или стаканчик горячего глинтвейна. В ней не будет сухих исторических фактов, - речь пойдет о традициях Нового Года и Рождества! Вы узнаете, как отмечали эти праздники в императорском Петербурге, какие подарки лежали под елкой у царских детей, и кто ходил за ними со списком в Гостиный двор. Я покажу вам, где раньше был елочный базар, а также поделюсь рецептом дореволюционного салата Оливье.
На маршруте предусмотрены 2 остановки в известнейших кафе Петербурга, где вы сможете согреться и выпить чашечку кофе. Закончится экскурсия на традиционной ярмарке на Манежной площади. Здесь вас ждут атмосферные фотолокации, бесплатный каток, аттракционы, огромный выбор сувениров и вкусной еды.
Прогулка будет интересна как гостям города, так и петербуржцам, желающим узнать больше о новогодних традициях. Кстати, билет на экскурсию «Рождественский Петербург» может стать отличным подарком!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации атмосферных мест, где можно выпить кофе и не только во время прогулки
  • Секретный промокод на скидку при покупке новогоднего сувенира в "Елисеевском"
  • Лайфхак, где найти роскошную и бесплатную уборную в самом центре Питера
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арка Главного штаба (Дворцовая площадь)
Завершение: Главная рождественская ярмарка города (Малая Садовая улица 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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