Рождество и Новый год - самое волшебное время в году. В Петербурге эти праздники имеют давнюю и богатую историю 📖, свои традиции... Побывав на пл. Островского, Невском проспекте, пл. Искусств, заглянув в два исторических магазина: Елисеевский и Пассаж, посетив базилику Св. Екатерины и Армянскую церковь ⛪, мы вместе вспомним о самых интересных и значимых из них. Закончится наша прогулка 👣 у башни Городской думы, где под бой старинных часов вы сможете загадать свое заветное желание.