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Рождественский Петербург

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Рождественский Петербург
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Рождественский Петербург
Рождественский Петербург

Что вы увидите

  • пл. Островского
  • Аничков дворец
  • Невский пр.
  • Елисеевский магазин
  • Армянскую церковь
  • Пассаж
  • пл. Искусств
  • арт-подвал "Бродячая собака"
  • Писательский небоскреб на наб. канала Грибоедова
  • Башню Городской думы.
Рождество и Новый год - самое волшебное время в году. В Петербурге эти праздники имеют давнюю и богатую историю 📖, свои традиции... Побывав на пл. Островского, Невском проспекте, пл. Искусств, заглянув в два исторических магазина: Елисеевский и Пассаж, посетив базилику Св. Екатерины и Армянскую церковь ⛪, мы вместе вспомним о самых интересных и значимых из них. Закончится наша прогулка 👣 у башни Городской думы, где под бой старинных часов вы сможете загадать свое заветное желание.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 пл. Островского, у Александринского театра
    Место завершения
    🏁 Башня Городской думы на Невском проспекте
    Рождественский Петербург
    Рождественский Петербург
    Рождественский Петербург
    Рождественский Петербург

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталия Д.
    Наталия Д.
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