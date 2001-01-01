Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Торжественный Петербург Мы погуляем по трем главным площадям и сияющему всеми огнями Невскому проспекту. Заглянем в католический, лютеранский и армянский храмы, где поговорим об особенностях встречи Рождества у разных народов, а на Дворцовой площади вспомним, кто привез елку в Зимний дворец. Вы узнаете, как главный праздник года отмечали во времена Елизаветы Петровны, Екатерины II и Петра I и где в советскую эпоху ставили самую большую елку. Я расскажу о подарках, театрах и новогодних традициях. Кроме того, вы осмотрите нарядную витрину магазина купцов Елисеевых, а в завершение прогуляетесь 👣 по новогодней ярмарке на Манежной площади, где можно купить подарки ручной работы и сладкие угощения.
Организационные детали
Мы проведем на улице около 2 часов, поэтому оденьтесь, пожалуйста, по погоде
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Обязательных дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 на Дворцовой площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Ирина, я — экскурсовод и гид-переводчик. Искусствовед по образованию, родилась и выросла здесь, в Петербурге. Работаю гидом с 2001 года. В этом году, когда мы все находились в вынужденной изоляции, мы объединились с коллегами и начали создавать серию авторских прогулок-экскурсий, отработали их друг на друге и выпускаем в мир. Все гиды в нашей небольшой команде энтузиасты своего дела, увлечены своими темами, прекрасные рассказчики.