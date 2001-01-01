Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Торжественный Петербург

Мы погуляем по трем главным площадям и сияющему всеми огнями Невскому проспекту. Заглянем в католический, лютеранский и армянский храмы, где поговорим об особенностях встречи Рождества у разных народов, а на Дворцовой площади вспомним, кто привез елку в Зимний дворец. Вы узнаете, как главный праздник года отмечали во времена Елизаветы Петровны, Екатерины II и Петра I и где в советскую эпоху ставили самую большую елку. Я расскажу о подарках, театрах и новогодних традициях. Кроме того, вы осмотрите нарядную витрину магазина купцов Елисеевых, а в завершение прогуляетесь 👣 по новогодней ярмарке на Манежной площади, где можно купить подарки ручной работы и сладкие угощения.

Организационные детали