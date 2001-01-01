Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Рождество в Петербурге

Прогуляться по центру города, озаренного иллюминацией, и погрузиться в атмосферу праздника

Ирина
Ирина – представитель из Санкт-Петербурга
Вы пройдете по украшенным улицам, слушая рождественские истории 📖.

Когда появилась традиция наряжать елку? Что было принято готовить к столу, а что — преподносить в качестве подарка? Я расскажу, как Новый год стал нашим любимым праздником, и познакомлю с главными достопримечательностями 🏛️ Северной столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 40003 000 ₽ за экскурсиюскидка25%

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Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге

Что вас ожидает

Торжественный Петербург
Мы погуляем по трем главным площадям и сияющему всеми огнями Невскому проспекту. Заглянем в католический, лютеранский и армянский храмы, где поговорим об особенностях встречи Рождества у разных народов, а на Дворцовой площади вспомним, кто привез елку в Зимний дворец. Вы узнаете, как главный праздник года отмечали во времена Елизаветы Петровны, Екатерины II и Петра I и где в советскую эпоху ставили самую большую елку. Я расскажу о подарках, театрах и новогодних традициях. Кроме того, вы осмотрите нарядную витрину магазина купцов Елисеевых, а в завершение прогуляетесь 👣 по новогодней ярмарке на Манежной площади, где можно купить подарки ручной работы и сладкие угощения.

Организационные детали

  • Мы проведем на улице около 2 часов, поэтому оденьтесь, пожалуйста, по погоде
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 на Дворцовой площади
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Всем привет! Меня зовут Ирина, я — экскурсовод и гид-переводчик. Искусствовед по образованию, родилась и выросла здесь, в Петербурге. Работаю гидом с 2001 года. В этом году, когда мы все находились в вынужденной изоляции, мы объединились с коллегами и начали создавать серию авторских прогулок-экскурсий, отработали их друг на друге и выпускаем в мир. Все гиды в нашей небольшой команде энтузиасты своего дела, увлечены своими темами, прекрасные рассказчики.
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