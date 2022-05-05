Однодневное путешествие в Карелию с посещением горного парка Рускеала. Дополнительно возможно посещение водной экскурсии на катере "Ладожские шхеры".
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе по маршруту
Экскурсионное сопровождение профессиональным гидом по всему маршруту
Что не входит
Входной билет в горный парк Рускеала (450 руб/взр. 250 руб/пенс., студ. 200 руб/школ., оплата на маршруте)
Водная экскурсия «Ладожские шхеры» (2200 руб, оплата гиду на месте, без льгот)
Дополнительные услуги на территории горного парка Рускеала (приобретаются в кассах самостоятельно)
Место начала и завершения?
СТ.М. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: 30 апреля, далее май-август - 3 р/нед., сентябрь - 2 р. /нед.
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
30 апреля, далее май-август - 3 р/нед., сентябрь - 2 р. /нед.
АнитаТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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