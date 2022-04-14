Однодневное путешествие в Карелию с посещением горного парка Рускеала и водной экскурсии на катере "Ладожские шхеры".
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе по маршруту
Экскурсионное сопровождение профессиональным гидом по всему маршруту
Что не входит
Входной билет в горный парк Рускеала (450 руб/взр. 250 руб/пенс., студ. 200 руб/школ., оплата на маршруте)
Водная экскурсия «Ладожские шхеры» (2200 руб, оплата гиду на месте, без льгот)
Дополнительные услуги на территории горного парка Рускеала (приобретаются в кассах самостоятельно)
Место начала и завершения?
СТ.М. Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: 30 апреля, далее май-август - 3 р/нед., сентябрь - 2 р. /нед.
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
30 апреля, далее май-август - 3 р/нед., сентябрь - 2 р. /нед.
АнитаТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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