Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»

Русский музей

4.9
9 отзывов
Электронный ваучер дает право пройти в Русский музей без долгого ожидания в очереди.

Вас ждут работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Карла Брюллова и других великих русских художников.

Фирменный путеводитель поможет сориентироваться в множестве экспонатов и расскажет о том, как менялось русское искусство от Древней Руси до конца XIX века.
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»
Русский музей — Михайловский дворец: билет c путеводителем от «Спутника»

Покупка ваучера для входа заранее:

  • Купите ваучер заранее, и не стойте в очереди на вход в музей. Не ждите несколько часов: вместо этого насладитесь экспозицией Русского музея
  • Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
  • К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.

Часы работы:

    Понедельник: 10:00 – 20:00
    Среда, пятница, суббота, воскресение: 10:00 – 18:00
    Четверг: 13:00 – 21:00
    Учтите, что каждый вторник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.
    🚩 Начало и место завершения: пл. Искусств
     Что входит
    • Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
    • Фирменный путеводитель по музею.
     Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Важная информация
    • Обратите внимание, что данное письмо НЕ ЯВЛЯЕТСЯ билетом для посещения музея! Вы найдете электронный ваучер со штрих-кодом в приложении к письму.
    • Чтобы пройти на экспозицию, необходимо приложить штрих-код на распечатанном ваучере к сканеру на турникете.
    • Если у вас нет возможности распечатать ваучер или в вашем заказе присутствуют льготные ваучеры, вы можете получить оплаченные ваучеры в кассе в вестибюле музея. Посетитель должен назвать номер ваучера со штрих-кодом или предоставить его в электронном виде, предъявить удостоверение личности посетителя, на которого оформлен заказ, а также предъявить документ, подтверждающий льготу.
    • Заранее приносим извинения за возможные неудобства.
    Выберите дату начала действия билетов
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник С.
    Спутник С.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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