Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Электронный ваучер дает право пройти в Русский музей без долгого ожидания в очереди.



Вас ждут работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Карла Брюллова и других великих русских художников.



Фирменный путеводитель поможет сориентироваться в множестве экспонатов и расскажет о том, как менялось русское искусство от Древней Руси до конца XIX века.