Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Покупка ваучера для входа заранее:
- Купите ваучер заранее, и не стойте в очереди на вход в музей. Не ждите несколько часов: вместо этого насладитесь экспозицией Русского музея
- Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
- К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.
Часы работы:
Понедельник: 10:00 – 20:00
Среда, пятница, суббота, воскресение: 10:00 – 18:00
Четверг: 13:00 – 21:00
Учтите, что каждый вторник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.