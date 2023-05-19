В группе до 45 человек вы посетите музей, обладающий крупнейшим в мире собранием русского изобразительного искусства. Услышите его историю и осмотрите знаковые произведения разных эпох. А после отправитесь в путешествие по Фонтанке, Мойке, Неве и малым каналам. С теплохода вы полюбуетесь панорамами исторического центра, фасадами дворцов и кружевом чугунных оград.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В районе станции метро «Площадь Восстания» вас будет ждать автобус, на котором вы организованной группой приедете на площадь Искусств и отправитесь на экскурсию по музею.

Русский музей (1,5 часа). Местный гид познакомит вас с историей учреждения, основанного Николаем II. И расскажет о жемчужинах коллекции в главных залах музея. Вы осмотрите работы знаменитых русских художников и скульпторов, а также произведения древнерусского искусства. Перед вами предстанут подлинные полотна Ореста Кипренского и Карла Брюллова, Ивана Айвазовского и Ильи Репина, Николая Рериха, Михаила Нестерова и других мастеров живописи.

Прогулка по рекам и каналам (1 час). Вы увидите, как прекрасна Северная столица с воды, когда гранитные набережные становятся «пьедесталами» дворцов и особняков, а над водой перекинуты мосты, воспетые Пушкиным. И всё это складывается в единый открыточный вид. Кроме того, именно на водной прогулке можно рассмотреть конструкции мостов — каменных и металлических.

В программе теплоходной прогулки: Петропавловская крепость, Летний сад, крейсер «Аврора», Зимний дворец, Михайловский замок, Чижик-Пыжик, Шереметевский дворец, Аничков мост и многое другое.

Завершение экскурсии: на одном из причалов в центре города, как правило, на наб. реки Фонтанки, 43.

Организационные детали