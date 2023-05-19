Познакомиться с главными шедеврами коллекции и оценить красоту Петербурга с воды
В группе до 45 человек вы посетите музей, обладающий крупнейшим в мире собранием русского изобразительного искусства. Услышите его историю и осмотрите знаковые произведения разных эпох. А после отправитесь в путешествие по Фонтанке, Мойке, Неве и малым каналам.
С теплохода вы полюбуетесь панорамами исторического центра, фасадами дворцов и кружевом чугунных оград.
С теплохода вы полюбуетесь панорамами исторического центра, фасадами дворцов и кружевом чугунных оград.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В районе станции метро «Площадь Восстания» вас будет ждать автобус, на котором вы организованной группой приедете на площадь Искусств и отправитесь на экскурсию по музею.
- Русский музей (1,5 часа). Местный гид познакомит вас с историей учреждения, основанного Николаем II. И расскажет о жемчужинах коллекции в главных залах музея. Вы осмотрите работы знаменитых русских художников и скульпторов, а также произведения древнерусского искусства. Перед вами предстанут подлинные полотна Ореста Кипренского и Карла Брюллова, Ивана Айвазовского и Ильи Репина, Николая Рериха, Михаила Нестерова и других мастеров живописи.
- Прогулка по рекам и каналам (1 час). Вы увидите, как прекрасна Северная столица с воды, когда гранитные набережные становятся «пьедесталами» дворцов и особняков, а над водой перекинуты мосты, воспетые Пушкиным. И всё это складывается в единый открыточный вид. Кроме того, именно на водной прогулке можно рассмотреть конструкции мостов — каменных и металлических.
В программе теплоходной прогулки: Петропавловская крепость, Летний сад, крейсер «Аврора», Зимний дворец, Михайловский замок, Чижик-Пыжик, Шереметевский дворец, Аничков мост и многое другое.
Завершение экскурсии: на одном из причалов в центре города, как правило, на наб. реки Фонтанки, 43.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на туристическом автобусе, входной билет с экскурсией в Русский музей, теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Экскурсию в музее для вас проведёт местный сотрудник, всё остальное время вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1142 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.Задать вопрос
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