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Рыцарский Турнир в Выборге

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в средневековый Выборг на февральские и мартовские праздники на комфортабельном автобусе 🚌, чтобы полюбоваться живописной природой Карельского перешейка и познакомиться с историей 📖 и архитектурой города! Вас ждет праздничная программа с обедом.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 750 ₽ за человека

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Рыцарский Турнир в Выборге
Рыцарский Турнир в Выборге

Что вы увидите

  • Выборгское шоссе
  • Замок Людвигштайн на острове
  • Выборгский замок с башней св. Олафа
  • Старый город
  • Рыночная площадь
  • Ратушная площадь
  • Ул. Водяной заставы
  • Церковь Святых Петра и Павла
  • Ресторан "Круглая башня"
Путешествие в средневековый Выборг на комфортабельном автобусе 🚌. Во время этой экскурсии 🧭 вас ожидает незабываемое костюмированное представление, исполнение средневекового гимна и захватывающее сражение рыцарей!
Программа в Выборг из СПб на 1 день с праздничной программой
9. 00 - отправление автобуса СПб-Выборг (132 км от Петербурга). Во время поездки наш гид проводит экскурсию ⛳ по Выборгскому шоссе.
11:45 - (ориентировочно) - Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по улочкам Старого города в сопровождении экскурсовода. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь ⛪ Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории 📖 Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.
14:00 - В сопровождении экскурсовода вы посетите древнейший Выборгский замок 🏰 с башней св. Олафа (подъём на башню по желанию, за доплату). (Подъём на башню по желанию, за дополнительную плату 200 руб. с человека). Свободное время.
16:00 - Праздничный обед в ресторане "Круглая башня" – самом старом в Выборге! Он был открыт еще в начале ХХ века в старинной башне. Здесь вы ощутите настоящую средневековую атмосферу, попробуете блюда старинной кухни 🥧 и станете участниками Средневекового представления. Вы примете участие в старинной городской легенде и узнаете одну из тайн, которую хранит Выборгский замок. Живая средневековая музыка и горячий обед оставят у вас незабываемые впечатления! Обед входит в стоимость экскурсии!
17:30 - отъезд в Санкт-Петербург
20:30 - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.

В программе праздничного обеда:

  • рассказ о традициях Рождества,
  • выбор короля и королевы вечера,
  • костюмированное сказочное представление,
  • демонстрация рыцарского поединка,
  • средневековые танцы 💃 обряда посвящения в рыцари,
  • исполнение средневекового гимна на шведском языке, а также старинной баллады "О трех братьях",
  • танцевальные мастер-классы с участием зрителей,
  • гадание. У вас будет возможность загадать заветное желание, а добрый ангел постарается его исполнить.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия по историческому центру Выборга и Замковой территории
  • Праздничная программа и обед в ресторане
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, сувениры и проч. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Рыцарский Турнир в Выборге
Рыцарский Турнир в Выборге
Рыцарский Турнир в Выборге
Рыцарский Турнир в Выборге
Рыцарский Турнир в Выборге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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