Путешествие в средневековый Выборг на комфортабельном автобусе 🚌. Во время этой экскурсии 🧭 вас ожидает незабываемое костюмированное представление, исполнение средневекового гимна и захватывающее сражение рыцарей!

Программа в Выборг из СПб на 1 день с праздничной программой

9. 00 - отправление автобуса СПб-Выборг (132 км от Петербурга). Во время поездки наш гид проводит экскурсию ⛳ по Выборгскому шоссе.

11:45 - (ориентировочно) - Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по улочкам Старого города в сопровождении экскурсовода. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь ⛪ Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории 📖 Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.

14:00 - В сопровождении экскурсовода вы посетите древнейший Выборгский замок 🏰 с башней св. Олафа (подъём на башню по желанию, за доплату). (Подъём на башню по желанию, за дополнительную плату 200 руб. с человека). Свободное время.

16:00 - Праздничный обед в ресторане "Круглая башня" – самом старом в Выборге! Он был открыт еще в начале ХХ века в старинной башне. Здесь вы ощутите настоящую средневековую атмосферу, попробуете блюда старинной кухни 🥧 и станете участниками Средневекового представления. Вы примете участие в старинной городской легенде и узнаете одну из тайн, которую хранит Выборгский замок. Живая средневековая музыка и горячий обед оставят у вас незабываемые впечатления! Обед входит в стоимость экскурсии!

17:30 - отъезд в Санкт-Петербург

20:30 - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.

В программе праздничного обеда: