На выставке Вы увидите более 60 живописных и графических работ из собрания испанского Театра-музея Дали в Фигерасе. Все они посвящены жене и музе великого сюрреалиста - Гале.

Приглашаю вместе со мной разгадать загадку этого творческого союза, единения душ, воплощенного в творчестве двух гениев. Сальвадор Дали, как известно, не только живописец, скульптор и писатель, но также и декоратор. Его презирали и обожали, преследовали и боготворили. На него были устремлены взгляды и объективы миллионов, и только самые зоркие сумели разглядеть за спиной своего кумира силуэт его жены, только самые проницательные поняли: Сальвадор Дали делает то, что хочет его женщина. Елена Дьяконова, Гала, Градива - девочка из России, стала для художника Вселенной и любовью всей его жизни. Распутница и Муза, проклятие и благословение. Гала вошла в историю, как загадочная полная противоположностей личность. История жизни и любви, изложенная в картинах.

«Во всём мире, и особенно в Америке, люди сгорают от желания узнать, в чём же Тайна метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных успехов. А метод этот действительно существует. И называется он «параноидно- критическим методом». Вот уже больше тридцати лет, как я изобрел его и применяю с неизменным успехом, хотя и по сей день так и не смог понять, в чём же этот метод заключается. В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логическую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям. Этот метод работает только при условии, если владеешь нежным мотором божественного происхождения, неким живым ядром, некой Галой - а Она одна-единственная на всём свете. »