Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала

На выставке Вы увидите более 60 живописных и графических работ из собрания испанского Театра-музея...

На выставке Вы увидите более 60 живописных и графических работ из собрания испанского Театра-музея Дали в Фигерасе.

Все они посвящены жене и музе великого сюрреалиста - Гале.

Приглашаю вместе со мной разгадать загадку этого творческого союза, единения душ, воплощенного в творчестве двух гениев.

Сальвадор Дали, как известно, не только живописец, скульптор и писатель, также и декоратор.

Его презирали и обожали, преследовали и боготворили.
Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала
Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала
Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала
Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Нарышкиных-Шуваловых. Знаменитый 12-ти колонный зал
  • где проводили балы в 18-19 вв. И ещё несколько залов
  • где размещены 60 живописных и графических работ С. Дали
  • некоторые личные вещи Галы. Сможете посмотреть документальный фильм о последнем периоде жизни художника
  • когда он подарил жене замок Пу́боль и помогал его декорировать. (по окончании экскурсии)
На выставке Вы увидите более 60 живописных и графических работ из собрания испанского Театра-музея Дали в Фигерасе. Все они посвящены жене и музе великого сюрреалиста - Гале.
Приглашаю вместе со мной разгадать загадку этого творческого союза, единения душ, воплощенного в творчестве двух гениев. Сальвадор Дали, как известно, не только живописец, скульптор и писатель, но также и декоратор. Его презирали и обожали, преследовали и боготворили. На него были устремлены взгляды и объективы миллионов, и только самые зоркие сумели разглядеть за спиной своего кумира силуэт его жены, только самые проницательные поняли: Сальвадор Дали делает то, что хочет его женщина. Елена Дьяконова, Гала, Градива - девочка из России, стала для художника Вселенной и любовью всей его жизни. Распутница и Муза, проклятие и благословение. Гала вошла в историю, как загадочная полная противоположностей личность. История жизни и любви, изложенная в картинах.
«Во всём мире, и особенно в Америке, люди сгорают от желания узнать, в чём же Тайна метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных успехов. А метод этот действительно существует. И называется он «параноидно- критическим методом». Вот уже больше тридцати лет, как я изобрел его и применяю с неизменным успехом, хотя и по сей день так и не смог понять, в чём же этот метод заключается. В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логическую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям. Этот метод работает только при условии, если владеешь нежным мотором божественного происхождения, неким живым ядром, некой Галой - а Она одна-единственная на всём свете. »

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
групповой/общий
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-искусствоведа. Со мной Вам не придётся стоять в очереди ни на вход во дворец
  • ни в кассу музея Фаберже.
Что не входит
  • Что не включено в экскурсию:
  • Входной билет – 900 рублей с человека. Преимущество в том, что со мной Вы сможете задерживаться у картин, которые Вас больше заинтересовали и задавать вопросы или вести беседу прямо в залах. Экскурсия индивидуального характера, с пояснением творческого подхода С. Дали.
Место начала и завершения
Набережная реки Фонтанки, 21 Шуваловский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Светлана Ф.
Светлана Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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