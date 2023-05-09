Прогулка на музыкальном теплоходе: уникальный способ провести вечер в Петербурге
Каждый год 9 мая вечернее Петербургское небо озаряет невероятной красоты салют.
В предстоящий вторник он будет сверкать в ознаменование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Партером этого зрелища без сомнения является борт теплохода, на который мы приглашаем гостей и жителей города. Рейс продолжительностью 2 часа стартует и завершается у набережной Макарова, 34.
Атмосферой наполнит ваш вечер тематическое музыкальное сопровождение — композиции военных лет, исполненные на баяне.
В предстоящий вторник он будет сверкать в ознаменование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Партером этого зрелища без сомнения является борт теплохода, на который мы приглашаем гостей и жителей города. Рейс продолжительностью 2 часа стартует и завершается у набережной Макарова, 34.
Атмосферой наполнит ваш вечер тематическое музыкальное сопровождение — композиции военных лет, исполненные на баяне.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:На комфортабельном двухпалубном теплоходе мы прогуляемся по центру праздничного города и насладимся красотой «победного» салюта. Атмосферой наполнит ваш вечер тематическое музыкальное сопровождение — композиции военных лет, исполненные на баяне.
Важно знать:
- Приходите заранее.
- Одевайтесь теплее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Набережная Макарова дом 34
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании