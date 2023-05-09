Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода

Прогулка на музыкальном теплоходе: уникальный способ провести вечер в Петербурге

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Каждый год 9 мая вечернее Петербургское небо озаряет невероятной красоты салют.

В предстоящий вторник он будет сверкать в ознаменование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Партером этого зрелища без сомнения является борт теплохода, на который мы приглашаем гостей и жителей города. Рейс продолжительностью 2 часа стартует и завершается у набережной Макарова, 34.

Атмосферой наполнит ваш вечер тематическое музыкальное сопровождение — композиции военных лет, исполненные на баяне.
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

На комфортабельном двухпалубном теплоходе мы прогуляемся по центру праздничного города и насладимся красотой «победного» салюта. Атмосферой наполнит ваш вечер тематическое музыкальное сопровождение — композиции военных лет, исполненные на баяне.

Важно знать:

  • Приходите заранее.
  • Одевайтесь теплее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Макарова дом 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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