Панорама, открывающаяся отсюда, уникальна, а 9 мая особенно хороша: праздничный салют с этой точки выглядит очень эффектно. Обзорная площадка на 360° позволяет испытать всю гамму положительных эмоций от просмотра праздничного фейерверка и видов Петербурга, которые так приятно совместить с дегустацией блюд и бокалом шампанского в музыкальном сопровождении от нашего DJ.

В стоимость входят:

размещение за столиками (свободная рассадка);

музыкальное сопровождение от DJ;

плед.

дождевик на случай плохой погоды;

игристое;

сет из пяти канапе (из овощей, с вялеными томатами, с ветчиной и сыром, с перепелиным яйцом, с салями);

сырная тарелка (сырный ролл с паприкой, мягкий сыр с зеленью, копчёный сулугуни, ассорти из орехов и сухофруктов, крекер, мёд, салат фризе)

Ждем вас 9 мая в 21:15 по адресу Дворцовая наб., 36.