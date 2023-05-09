Салют 9 мая со смотровой площадки «Дворцовая пристань»
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Панорама, открывающаяся отсюда, уникальна, а 9 мая особенно хороша: праздничный салют с этой точки выглядит очень эффектно. Обзорная площадка на 360° позволяет испытать всю гамму положительных эмоций от просмотра праздничного фейерверка и видов Петербурга, которые так приятно совместить с дегустацией блюд и бокалом шампанского в музыкальном сопровождении от нашего DJ.
В стоимость входят:
- размещение за столиками (свободная рассадка);
- музыкальное сопровождение от DJ;
- плед.
- дождевик на случай плохой погоды;
- игристое;
- сет из пяти канапе (из овощей, с вялеными томатами, с ветчиной и сыром, с перепелиным яйцом, с салями);
сырная тарелка (сырный ролл с паприкой, мягкий сыр с зеленью, копчёный сулугуни, ассорти из орехов и сухофруктов, крекер, мёд, салат фризе)
Ждем вас 9 мая в 21:15 по адресу Дворцовая наб., 36.
9 мая
Ответы на вопросы
- Что входит
- Просмотр праздничного салюта
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая наб. , 36. «Дворцовая пристань»Завершение: Дворцовая наб. , 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 маяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Вам нужно прийти за 15 минут до начала экскурсии. Перед рассадкой за столами Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании