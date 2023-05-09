Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань» (просмотр стоя)

Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань»

Описание
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Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань» (просмотр стоя)
Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань» (просмотр стоя)
Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань» (просмотр стоя)
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посмотреть салют в культурной столице свысока – волшебно и захватывающе. Самый беспроигрышный вариант – забраться на смотровую площадку нашего причала «Сенатская пристань». Оттуда праздничный фейерверк да и вообще весь Петербург будет как на ладони.
Ждем вас 9 мая в 21:30 по адресу Английская наб., 2.

9 мая

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр праздничного салюта
Место начала и завершения?
Английская наб. , 2
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Вам нужно прийти за 15 минут до начала экскурсии. Перед рассадкой за столами Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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