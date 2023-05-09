Салют 9 мая со смотровой площадки «Сенатская пристань»
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посмотреть салют в культурной столице свысока – волшебно и захватывающе. Самый беспроигрышный вариант – забраться на смотровую площадку нашего причала «Сенатская пристань». Оттуда праздничный фейерверк да и вообще весь Петербург будет как на ладони.
Ждем вас 9 мая в 21:30 по адресу Английская наб., 2.
9 мая
Ответы на вопросы
- Что входит
- Просмотр праздничного салюта
- Место начала и завершения?
- Английская наб. , 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 маяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Вам нужно прийти за 15 минут до начала экскурсии. Перед рассадкой за столами Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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