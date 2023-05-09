Посмотреть салют в культурной столице свысока – волшебно и захватывающе. Самый беспроигрышный вариант – забраться на смотровую площадку нашего причала «Сенатская пристань». Оттуда праздничный фейерверк да и вообще весь Петербург будет как на ладони.

Ждем вас 9 мая в 21:30 по адресу Английская наб., 2.