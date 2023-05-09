Ежегодно 9 мая над акваторией Невы проводится памятный артиллерийский салют и фейерверк. Наслаждаться праздничным салютом лучше всего в непосредственной близости с борта индивидуального катера, который сможет подойти к Петропавловской крепости максимально близко. Просмотр салюта с персонального катера позволит избежать шумных толп туристов и незнакомцев, и с комфортом любоваться красотой каждого залпа грандиозного фейерверка.

Перед просмотром салюта на катере дополнительно совершим обзорную прогулку по городу: выйдем в Финский залив, пройдем по рукавам Невы и по парадной Неве вдоль всех центральных достопримечательностей, а после выберем лучшее место для просмотра салюта в первых рядах у стен Петропавловской крепости. Первый залп прогремит над Невой в 22:00, продолжительность салюта 10-15 минут, за это время установки выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий – очень впечатляющее зрелище!

Прогулка на салют проводится на катере "Стремительный" на борту которого может разместиться компания из 7 человек. Катер оборудован современной музыкальной аудиосистемой, подсветкой салона и специальными отсеками для размещения вещей. Пассажиры могут разместиться в отрытой носовой части на мягких диванах или в просторном кокпите.

На борту индивидуального катера вам не стоит ни о чем беспокоиться: лучшие виды, удобство размещения и праздничная атмосфера!