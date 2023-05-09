Индивидуальная экскурсия на катере: салют и прогулка по Неве в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Елагин остров и Елагин дворец
- Мост ЗСД
- Газпром-арену
- Лахта-центр
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Дворец Меньшикова
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость, где расположится катер для просмотра фейерверка
- Крейсер Аврора
- Телебашня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ежегодно 9 мая над акваторией Невы проводится памятный артиллерийский салют и фейерверк. Наслаждаться праздничным салютом лучше всего в непосредственной близости с борта индивидуального катера, который сможет подойти к Петропавловской крепости максимально близко. Просмотр салюта с персонального катера позволит избежать шумных толп туристов и незнакомцев, и с комфортом любоваться красотой каждого залпа грандиозного фейерверка.
Перед просмотром салюта на катере дополнительно совершим обзорную прогулку по городу: выйдем в Финский залив, пройдем по рукавам Невы и по парадной Неве вдоль всех центральных достопримечательностей, а после выберем лучшее место для просмотра салюта в первых рядах у стен Петропавловской крепости. Первый залп прогремит над Невой в 22:00, продолжительность салюта 10-15 минут, за это время установки выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий – очень впечатляющее зрелище!
Прогулка на салют проводится на катере "Стремительный" на борту которого может разместиться компания из 7 человек. Катер оборудован современной музыкальной аудиосистемой, подсветкой салона и специальными отсеками для размещения вещей. Пассажиры могут разместиться в отрытой носовой части на мягких диванах или в просторном кокпите.
На борту индивидуального катера вам не стоит ни о чем беспокоиться: лучшие виды, удобство размещения и праздничная атмосфера!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере с капитаном 2 часа
- Пледы для каждого пассажира
- Стаканчики для напитков
- Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 аЗавершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- В яхт-клуб необходимо подойти за 10 минут до начала катания на посадку
- Дети допускаются пассажирами от 1 года
- На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.
- Животные на катер не допускаются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании