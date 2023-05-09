Салют на День Победы на индивидуальном катере

Индивидуальная экскурсия на катере: салют и прогулка по Неве в Санкт-Петербурге

Описание
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Салют на День Победы на индивидуальном катере
Салют на День Победы на индивидуальном катере
Салют на День Победы на индивидуальном катере
Салют на День Победы на индивидуальном катере
Салют на День Победы на индивидуальном катере
Салют на День Победы на индивидуальном катере
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Елагин остров и Елагин дворец
  • Мост ЗСД
  • Газпром-арену
  • Лахта-центр
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Дворец Меньшикова
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость, где расположится катер для просмотра фейерверка
  • Крейсер Аврора
  • Телебашня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ежегодно 9 мая над акваторией Невы проводится памятный артиллерийский салют и фейерверк. Наслаждаться праздничным салютом лучше всего в непосредственной близости с борта индивидуального катера, который сможет подойти к Петропавловской крепости максимально близко. Просмотр салюта с персонального катера позволит избежать шумных толп туристов и незнакомцев, и с комфортом любоваться красотой каждого залпа грандиозного фейерверка.
Перед просмотром салюта на катере дополнительно совершим обзорную прогулку по городу: выйдем в Финский залив, пройдем по рукавам Невы и по парадной Неве вдоль всех центральных достопримечательностей, а после выберем лучшее место для просмотра салюта в первых рядах у стен Петропавловской крепости. Первый залп прогремит над Невой в 22:00, продолжительность салюта 10-15 минут, за это время установки выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий – очень впечатляющее зрелище!
Прогулка на салют проводится на катере "Стремительный" на борту которого может разместиться компания из 7 человек. Катер оборудован современной музыкальной аудиосистемой, подсветкой салона и специальными отсеками для размещения вещей. Пассажиры могут разместиться в отрытой носовой части на мягких диванах или в просторном кокпите.
На борту индивидуального катера вам не стоит ни о чем беспокоиться: лучшие виды, удобство размещения и праздничная атмосфера!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном 2 часа
  • Пледы для каждого пассажира
  • Стаканчики для напитков
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • В яхт-клуб необходимо подойти за 10 минут до начала катания на посадку
  • Дети допускаются пассажирами от 1 года
  • На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.
  • Животные на катер не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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