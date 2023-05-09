9 мая небо над Петербургом вновь наполнится красками фейерверков, которые вы увидите, расположившись на комфортабельном новом теплоходе в самом эпицентре событий — в центральной акватории Невы. На борту будет работать бар. Во время салюта включится торжественная музыка. А сопровождать в праздничном путешествии вас будет профессиональный гид, который проведёт небольшую вечернюю экскурсию.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места вблизи Петропавловской крепости — ведь именно оттуда начинается праздничный салют ко Дню Великой Победы!

🛳 Прогулка проходит на комфортабельном новом теплоходе. Есть открытая палуба и закрытый салон со столиками, панорамными окнами и крышей. На борту будет работать бар с напитками и снеками.

Организационные детали

Посадка на борт

На некоторых теплоходах могут разместиться до 70 человек

Рассадка на судне свободная

Для прохода на борт необходимо получить посадочный билет в кассе причала

Посадка начинается за 15 минут до отправления рейса

Правила и рекомендации