Прокатиться по Фонтанке, выйти в Большую Неву и увидеть праздничные залпы с лучшего ракурса
9 мая небо над Петербургом вновь наполнится красками фейерверков, которые вы увидите, расположившись на комфортабельном новом теплоходе в самом эпицентре событий — в центральной акватории Невы. На борту будет работать бар. Во время салюта включится торжественная музыка.
А сопровождать в праздничном путешествии вас будет профессиональный гид, который проведёт небольшую вечернюю экскурсию.
А сопровождать в праздничном путешествии вас будет профессиональный гид, который проведёт небольшую вечернюю экскурсию.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места вблизи Петропавловской крепости — ведь именно оттуда начинается праздничный салют ко Дню Великой Победы!
🛳 Прогулка проходит на комфортабельном новом теплоходе. Есть открытая палуба и закрытый салон со столиками, панорамными окнами и крышей. На борту будет работать бар с напитками и снеками.
Организационные детали
Посадка на борт
- На некоторых теплоходах могут разместиться до 70 человек
- Рассадка на судне свободная
- Для прохода на борт необходимо получить посадочный билет в кассе причала
- Посадка начинается за 15 минут до отправления рейса
Правила и рекомендации
- На борт не допускаются люди в стадии алкогольного или иного вида опьянения, также запрещено проносить свою еду и напитки
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, может быть прохладно (сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам). При необходимости вы можете приобрести пледы в кассе причала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Большим драматическим театром Товстоногова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 15737 экскурсий для 23735 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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