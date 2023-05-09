Салют на День Победы - с теплохода

Прокатиться по Фонтанке, выйти в Большую Неву и увидеть праздничные залпы с лучшего ракурса

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Ответы на вопросы
9 мая небо над Петербургом вновь наполнится красками фейерверков, которые вы увидите, расположившись на комфортабельном новом теплоходе в самом эпицентре событий — в центральной акватории Невы. На борту будет работать бар. Во время салюта включится торжественная музыка.

А сопровождать в праздничном путешествии вас будет профессиональный гид, который проведёт небольшую вечернюю экскурсию.
Салют на День Победы - с теплохода
Салют на День Победы - с теплохода
Салют на День Победы - с теплохода
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места вблизи Петропавловской крепости — ведь именно оттуда начинается праздничный салют ко Дню Великой Победы!

🛳 Прогулка проходит на комфортабельном новом теплоходе. Есть открытая палуба и закрытый салон со столиками, панорамными окнами и крышей. На борту будет работать бар с напитками и снеками.

Организационные детали

Посадка на борт

  • На некоторых теплоходах могут разместиться до 70 человек
  • Рассадка на судне свободная
  • Для прохода на борт необходимо получить посадочный билет в кассе причала
  • Посадка начинается за 15 минут до отправления рейса

Правила и рекомендации

  • На борт не допускаются люди в стадии алкогольного или иного вида опьянения, также запрещено проносить свою еду и напитки
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, может быть прохладно (сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам). При необходимости вы можете приобрести пледы в кассе причала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Большим драматическим театром Товстоногова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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