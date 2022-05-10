Салют в честь Дня Победы — одно из самых зрелищных мероприятий, и мы предлагаем вам подняться на крышу в историческом центре Петербурга. Гид проведет вас на безопасную огороженную площадку с отличным обзором. А в 22:00 над Невой запустят красочный фейерверк, которым завершится наша праздничная вечерняя экскурсия.

Описание

Вечер на крыше и праздничный фейерверкПо традиции, 9 мая Петербург озаряют залпы салютов, и город предстает в совершенно новом свете. Предлагаем вам увидеть, как праздничный фейерверк преображает исторический центр. Для этого мы с вами поднимемся на крышу с панорамным обзором всех главных достопримечательностей. Опытные гиды отведут вас на безопасную огороженную площадку, где вы сможете расположиться с комфортом и ждать начала фейерверка. В 22:00, когда над акваторией Невы запустят первые залпы салюта, вы будете именно там, откуда открывается лучший вид на башни, шпили, купола и другие городские доминанты. Важно! На экскурсию не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия.