Салют в честь Дня Победы — одно из самых зрелищных мероприятий, и мы предлагаем вам подняться на крышу в историческом центре Петербурга. Гид проведет вас на безопасную огороженную площадку с отличным обзором.
А в 22:00 над Невой запустят красочный фейерверк, которым завершится наша праздничная вечерняя экскурсия.
А в 22:00 над Невой запустят красочный фейерверк, которым завершится наша праздничная вечерняя экскурсия.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечер на крыше и праздничный фейерверкПо традиции, 9 мая Петербург озаряют залпы салютов, и город предстает в совершенно новом свете. Предлагаем вам увидеть, как праздничный фейерверк преображает исторический центр. Для этого мы с вами поднимемся на крышу с панорамным обзором всех главных достопримечательностей. Опытные гиды отведут вас на безопасную огороженную площадку, где вы сможете расположиться с комфортом и ждать начала фейерверка. В 22:00, когда над акваторией Невы запустят первые залпы салюта, вы будете именно там, откуда открывается лучший вид на башни, шпили, купола и другие городские доминанты. Важно! На экскурсию не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия.
9 мая 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение крыши с открытой верандой и крытым помещением для просмотра салюта
- Что не входит
- Еда
- Вода
- Место начала и завершения?
- Дворцовая набережная 22
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая 21:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Для уточнения деталей и подтверждения заказа звоните по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Баяндин
10 мая 2022
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Пешеходные
Крыши
Необычные
Ночные
Военные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
1 час
Покорить крыши Петербурга
Прогуляться по системе крыш и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса
недалеко от станции метро «Маяковская»
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
1000800₽ за человека
Групповая
1 час
Петербург с крыши
Рассмотреть городские достопримечательности с высоты птичьего полета
в Александровском саду
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
998799₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вверх! По питерским крышам
Пройти по цепочке крыш в центре города и собрать коллекцию лучших видов «северной» столицы
недалеко от станции метро Маяковская
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
900675₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании