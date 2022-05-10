Салют на День Победы с крыши

5
1 оценка
Описание
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Ответы на вопросы
Салют в честь Дня Победы — одно из самых зрелищных мероприятий, и мы предлагаем вам подняться на крышу в историческом центре Петербурга. Гид проведет вас на безопасную огороженную площадку с отличным обзором.

А в 22:00 над Невой запустят красочный фейерверк, которым завершится наша праздничная вечерняя экскурсия.
Салют на День Победы с крыши
Салют на День Победы с крыши
Салют на День Победы с крыши
Салют на День Победы с крыши
Салют на День Победы с крыши
Салют на День Победы с крыши
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечер на крыше и праздничный фейерверкПо традиции, 9 мая Петербург озаряют залпы салютов, и город предстает в совершенно новом свете. Предлагаем вам увидеть, как праздничный фейерверк преображает исторический центр. Для этого мы с вами поднимемся на крышу с панорамным обзором всех главных достопримечательностей. Опытные гиды отведут вас на безопасную огороженную площадку, где вы сможете расположиться с комфортом и ждать начала фейерверка. В 22:00, когда над акваторией Невы запустят первые залпы салюта, вы будете именно там, откуда открывается лучший вид на башни, шпили, купола и другие городские доминанты. Важно! На экскурсию не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия.

9 мая 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение крыши с открытой верандой и крытым помещением для просмотра салюта
Что не входит
  • Еда
  • Вода
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная 22
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Для уточнения деталей и подтверждения заказа звоните по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Б
10 мая 2022

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