Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»

Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая

5
2 оценки
Круиз
Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая.

Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — «Праздничная экскурсия по парадной Неве с живым гидом» и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»
Салют Победы и экскурсия с борта теплохода-кабриолета «Palmira»

Что вас ожидает:

  • Санкт-Петербург особенно величествен с воды. Вы насладитесь видами вечернего Петербурга, город по-новому откроется и навсегда останется в памяти в вечерней подсветке набережных и мостов, в лучах праздничного фейерверка.
Теплоход-кабриолет «Palmira»
Теплоход-кабриолет уникальной конструкции — телескопическая складная крыша позволяет каждому гостю осматривать пространство с обзором в 360 градусов под открытым небом.
Праздничная экскурсия по парадной Неве с гидом-экскурсоводом. Свободная рассадка, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Важная информация:

  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Праздничная экскурсия с живым гидом
  • Бокал шампанского
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб. , 17
Завершение: Университетская наб. , д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
  • Рейс с причала: Румянцевский спуск
  • Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

9 мая в 21:45

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