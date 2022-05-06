Санкт-Петербург особенно величествен с воды. Вы насладитесь видами вечернего Петербурга, город по-новому откроется и навсегда останется в памяти в вечерней подсветке набережных и мостов, в лучах праздничного фейерверка.
Теплоход-кабриолет «Palmira»
Теплоход-кабриолет уникальной конструкции — телескопическая складная крыша позволяет каждому гостю осматривать пространство с обзором в 360 градусов под открытым небом.
Праздничная экскурсия по парадной Неве с гидом-экскурсоводом. Свободная рассадка, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Важная информация:
Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
Ответы на вопросы
Что входит
Путешествие на теплоходе
Праздничная экскурсия с живым гидом
Бокал шампанского
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб. , 17
Завершение: Университетская наб. , д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
Рейс с причала: Румянцевский спуск
Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
9 мая в 21:45
Спутник — ваш гид в Санкт-Петербурге
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