Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»

4
2 отзыва
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Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая.

Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — Музыкальный круиз (рояль) и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Салют Победы и музыкальная программа на борту теплохода-ресторана «Москва»
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец
  • Дворцовый
  • Биржевой и Троицкий мосты и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Санкт-Петербург особенно величествен с воды. Вы насладитесь видами вечернего Петербурга, город по-новому откроется и навсегда останется в памяти в вечерней подсветке набережных и мостов, в лучах праздничного фейерверка.
  • Теплоход-ресторан «Москва».
  • Комфортабельный двухпалубный теплоход-ресторан с открытой смотровой площадкой. В программе живая музыка, круиз по Неве и возможность совместить прекрасную водную прогулку и ужин в ресторане.
  • Изысканные блюда от шеф-повара добавят вечеру положительных эмоций. Бокал шампанского в подарок к билету для каждого гостя. Предварительный выбор мест. При заказе vip столика — фруктовая тарелка в подарок.

Важная информация:

  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
  • Вы можете сразу заказать большой стол на компанию до 5 человек с шампанским, стоимость стола за 5 персон — 14 375 руб.
  • Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
  • Рейс с причала: Румянцевский спуск.
  • Теплоход Москва.
  • Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала.

9 мая в 21:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Программа: Музыкальный круиз (рояль)
  • Бокал шампанского
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Университетская наб. , д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
  • Рейс с причала: Румянцевский спуск
  • Теплоход Москва
  • Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
1
2
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P
10 мая 2021
Сам теплоход музыка и т д все хорошо
Но салют видно плохо
Только через стеклянную крышу можно было посмотреть, но это не то что хотелось
Т к палуба на улице сверху закрыта крышей.
Теплоход встал носом к салюту
С улицы салют можно было только смотреть у одного борта и то только ближе к центру корабля.
Поэтому видно нормально было только мизерной части ваших гостей, те кто понаглее или пошустрее
Но это не правильно
К
10 мая 2021

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