Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая.
Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — Музыкальный круиз (рояль) и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — Музыкальный круиз (рояль) и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец
- Дворцовый
- Биржевой и Троицкий мосты и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Санкт-Петербург особенно величествен с воды. Вы насладитесь видами вечернего Петербурга, город по-новому откроется и навсегда останется в памяти в вечерней подсветке набережных и мостов, в лучах праздничного фейерверка.
- Теплоход-ресторан «Москва».
- Комфортабельный двухпалубный теплоход-ресторан с открытой смотровой площадкой. В программе живая музыка, круиз по Неве и возможность совместить прекрасную водную прогулку и ужин в ресторане.
- Изысканные блюда от шеф-повара добавят вечеру положительных эмоций. Бокал шампанского в подарок к билету для каждого гостя. Предварительный выбор мест. При заказе vip столика — фруктовая тарелка в подарок.
Важная информация:
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Вы можете сразу заказать большой стол на компанию до 5 человек с шампанским, стоимость стола за 5 персон — 14 375 руб.
- Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Рейс с причала: Румянцевский спуск.
- Теплоход Москва.
- Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала.
9 мая в 21:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Путешествие на теплоходе
- Программа: Музыкальный круиз (рояль)
- Бокал шампанского
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Университетская наб. , д. 17
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 21:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Рейс с причала: Румянцевский спуск
- Теплоход Москва
- Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pitonpit
10 мая 2021
Сам теплоход музыка и т д все хорошо
Но салют видно плохо
Только через стеклянную крышу можно было посмотреть, но это не то что хотелось
Т к палуба на улице сверху закрыта крышей.
Теплоход встал носом к салюту
С улицы салют можно было только смотреть у одного борта и то только ближе к центру корабля.
Поэтому видно нормально было только мизерной части ваших гостей, те кто понаглее или пошустрее
Но это не правильно
Но салют видно плохо
Только через стеклянную крышу можно было посмотреть, но это не то что хотелось
Т к палуба на улице сверху закрыта крышей.
Теплоход встал носом к салюту
С улицы салют можно было только смотреть у одного борта и то только ближе к центру корабля.
Поэтому видно нормально было только мизерной части ваших гостей, те кто понаглее или пошустрее
Но это не правильно
К
Казакова
10 мая 2021
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