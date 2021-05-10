Сам теплоход музыка и т д все хорошо

Но салют видно плохо

Только через стеклянную крышу можно было посмотреть, но это не то что хотелось

Т к палуба на улице сверху закрыта крышей.

Теплоход встал носом к салюту

С улицы салют можно было только смотреть у одного борта и то только ближе к центру корабля.

Поэтому видно нормально было только мизерной части ваших гостей, те кто понаглее или пошустрее

Но это не правильно