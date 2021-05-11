Отпразднуйте День Победы на борту теплохода! Вас ждёт уникальный круиз, приуроченный к 9 мая, по центральной акватории Невы. Совместите увлекательную прогулку по Неве и просмотр яркого праздничного Салюта Победы.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Санкт-Петербург особенно величествен с воды. Вы насладитесь видами вечернего Петербурга, город по-новому откроется и навсегда останется в памяти в вечерней подсветке набережных и мостов, в лучах праздничного фейерверка.
- Однопалубный теплоход «Пальмира».
- Однопалубный маневренный теплоход с уютным закрытым салоном. Прогулочная площадка под открытым небом. Круиз по парадной Неве — знаменитые достопримечательности северной столицы в вечерней романтичной подсветке.
Важная информация:
- Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Рейс с причала: «Спуск со львами».
- Теплоход «Пальмира».
- Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала.
9 мая в 21:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Путешествие на теплоходе
- Просмотр салюта
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Адмиралтейская наб. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 21:45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Рейс с причала: «Спуск со львами»
- Теплоход «Фестиваль»
- Посадка на рейс выполняется за 15 минут до начала экскурсии. Перед посадкой Вам необходимо распечатать билет в кассе у причала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 мая 2021
Ч
Чатта
10 мая 2021
S
Stanislav
10 мая 2021
I
Ivan
22 ноя 2020
Мы приезжали в Санкт-Петербург в туристических целях. Ездили по городу, смотрели достопримечательности. Но мне кажется, что на автобусе скучно, а на корабле гораздо интереснее. Заказали два билета на метеор до Петергофа. Рейс был без задержек, потому что погода была чудесная. Было много людей на корабле, но сидеть было комфортно. По дороге мы насладились видами Санкт-Петербурга и отдохнули.
M
Mikhail
15 сен 2020
Рады, что все сложись так чудесно. Приятная романтичная атмосфера, легкая музыка, вкусный ужин. Любовались красотами Петербурга, с воды другой ракурс и смотрится все иначе. Два часа пролетели незаметно!
n
natafromsiberia58
14 сен 2020
Я уже каталась в том году с друзьями на большом корабле этой компании и нам понравилось. В этот раз решила посмотреть что-нибудь необычное, т. к была одна. Я выбрала "Каракатицу": маршрут по центру города и обещал максимум мостиков показать, плюс минимум людей и удобство места. В итоге я приятно удивилась - получила больше ожидаемого. Экскурсия записана приятным голосом, только с интересными фактами, не нагружена датами и в духе дворянского Петербурга. Видно с любого места всё: кэп на расстоянии вытянутой руки и пассажиров было человек 7. Весь путь едешь-петляешь по каналам и вдруг оказываешься в центре Невы, будто твою лодочку вынесло в огромное море, с небом и облаками на плечах! Троицкий кажется какими-то "воротами в Лос-Анжелосе")) В общем, в конце концов все кажутся хорошими знакомыми. Единственное, в конце мне уже хотелось купить горячего чая - это был бы 100% класс для меня. Можно организовать мини-бар с усатым бариста, искусно заваривающим горячие напитки прям на причале!)) Спасибо, что придумываете новое! Всех благ команде!
l
lashinamasha
13 сен 2020
Решили годовщину свадьбы отметить на теплоходе. Выбрали теплоход "Талисман", так как у нас было 20 человек гостей и не было смысла арендовать теплоход побольше. Все было организовано на высшем уровне. Меню составляли индивидуально с учетом всех пожеланий, все было вкусным и свежим. Сам теплоход красивый, современный. Нам и нашим гостям все очень понравилось.
S
Starllita
12 сен 2020
Круиз "Золотой треугольник" ограниченным составом - отлично. Искали маршрут по каналам, с минимумом Невы, на небольшом судне. Нагуглили круиз: Название: Круиз «Золотой треугольник» (эксклюзивный маршрут с каналом Грибоедова). Организатор: Спутник Петербург ASTRA MARINE Стоит 800р за 1ч 15 мин на воде, это средний ценник, даже чуть ниже (днём ранее за 800р/чел нас час возили туда-сюда по Неве, хотя стартовали мы с Мойки и заявлен был Крюков канал, мда). Здесь всё по заранее согласованному маршруту, с которым можно ознакомиться перед оплатой онлайн. Лодочка на 11 чел "Каракатица" - отличный вариант для прогулок, все свободно расселись на диванчиках по периметру, не как на обычных прогулочных посудинах с рядами 3-3 и орущим из динамика экскурсоводом в ухо. Пледы и зонты есть. В дальней части канала Грибоедова и Крюкова канала вообще никого, кроме нас, не было. Остались очень довольны, будем рекомендовать друзьям.
К
Ксения
20 авг 2020
Заказали и с нетерпение ждали поездки. На борту показывали прекрасное видео о городе, ребенок смотрел с открытым ртом. В наш билет входила возможность выйди на носовую часть корабля, где можно было насладиться видом на все 100! Метеор двигался быстро и доплыли мы с комфортом.
Е
Егор
14 авг 2020
Все понравилось, вообще давно хотел на водную экскурсию. Приятное обслуживание персонала и прекрасные виды Питера. Теплоход чистый, цены доступные. Очень даже прилично.
G
Grand23tevzi
8 авг 2020
Ночная прогулка по Неве на "Корюшке"🎏 - одно из приятных впечатлений от посещения Питера. Незабываемые виды ночного города, прекрасное музыкальное сопровождение и,конечно, увидеть разведение мостов с воды - это фантастика❤ отправлялись в 0:30 7 августа 2020г - два часа пролетели незаметно и погода не подкачала🙏Персонал очень вежливый, кухня -молодцы (все свежее, вкусное и быстро👏), посуда и приборы новенькие, диваны и кресла удобные, бокал шампанского при посадке (приятно💝), сама "Корюшка" заслуживает отдельной похвалы - чистая, уютная, стильная👍 Спасибо за вечер🌹
С
Степан
25 июля 2020
В этом году у нас с женой была 10-летняя годовщина - «розовая свадьба». Нам захотелось отметить ее вдвоем, поехали в Питер на 5 дней. Но как же без романтики? Нашли в интернете предложение компании «Астра Марин» о речных круизах по Неве. Заранее на сайте купили билеты, кстати, недорого. Выбрали направление «Канал Круиз». Это обзорная экскурсия по рекам и каналам. Отправление было назначено на 14 часов с набережной Фонтанки. Теплоход отправился вовремя. Официанты расторопные, принесли меню через 5 минут. Мы выбрали по овощному салатику и горячее (мясо с картошкой). Еще заказали любимое шампанское моей жены «Ламбруско». Какие же у жены были счастливые глаза! Но когда мы потом поднялись на верхнюю палубу, вы не представляете, какой красоты вид открылся нам. Пусть наша поездка длилась недолго, всего 1,5 часа, но это было незабываемо. Впечатления о поездке останутся у нас на всю жизнь, мы до сих пор часто ее вспоминаем.
Л
Лилия
9 сен 2019
Вкусная еда, огни вечернего Санкт-Петербурга, ну что ещё надо для романтичного вечера? Кайф! Всем спасибо!
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