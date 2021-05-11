Я уже каталась в том году с друзьями на большом корабле этой компании и нам понравилось. В этот раз решила посмотреть что-нибудь необычное, т. к была одна. Я выбрала "Каракатицу": маршрут по центру города и обещал максимум мостиков показать, плюс минимум людей и удобство места. В итоге я приятно удивилась - получила больше ожидаемого. Экскурсия записана приятным голосом, только с интересными фактами, не нагружена датами и в духе дворянского Петербурга. Видно с любого места всё: кэп на расстоянии вытянутой руки и пассажиров было человек 7. Весь путь едешь-петляешь по каналам и вдруг оказываешься в центре Невы, будто твою лодочку вынесло в огромное море, с небом и облаками на плечах! Троицкий кажется какими-то "воротами в Лос-Анжелосе")) В общем, в конце концов все кажутся хорошими знакомыми. Единственное, в конце мне уже хотелось купить горячего чая - это был бы 100% класс для меня. Можно организовать мини-бар с усатым бариста, искусно заваривающим горячие напитки прям на причале!)) Спасибо, что придумываете новое! Всех благ команде!