Откройте для себя храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Эрмитаж — одни из самых величественных архитектурных памятников Санкт-Петербурга.

Осмотрите Санкт-Петербург и изучите его увлекательную историю во время обзорной экскурсии по городу.

Полюбуйтесь знаменитыми живописными композициями и разноцветным оформлением храма Спаса на Крови. Взгляните на детали библейских сцен, изображенных на стенах и потолке, в том числе мозаику «Христос Вседержитель» под центральным куполом.

Посетите прославленный Зимний дворец и роскошный Невский проспект с его изящными каналами и мостами, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и всемирно известный Эрмитаж.

В сопровождении гида-эксперта, находясь в салоне комфортабельного минивэна или автомобиля, осмотрите знаменитые исторические достопримечательности самого красивого города России.