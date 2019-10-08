Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите детали мозаик церкви Спаса на Крови
Познакомьтесь с богатой историей Петропавловской крепости
Осмотрите огромную коллекцию Эрмитажа
Полюбуйтесь величественными фасадами Исаакиевского собора
Откройте для себя храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Эрмитаж — одни из самых величественных архитектурных памятников Санкт-Петербурга.
Осмотрите Санкт-Петербург и изучите его увлекательную историю во время обзорной экскурсии по городу.
Полюбуйтесь знаменитыми живописными композициями и разноцветным оформлением храма Спаса на Крови. Взгляните на детали библейских сцен, изображенных на стенах и потолке, в том числе мозаику «Христос Вседержитель» под центральным куполом.
Посетите прославленный Зимний дворец и роскошный Невский проспект с его изящными каналами и мостами, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и всемирно известный Эрмитаж.
В сопровождении гида-эксперта, находясь в салоне комфортабельного минивэна или автомобиля, осмотрите знаменитые исторические достопримечательности самого красивого города России.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Гид
Обед
Трансфер от/до отеля, апартаментов или порта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 508 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Barbara
8 окт 2019
(США)
Мы были с нашим частным гидом «выбери свое приключение». Она взяла наши билеты, подошла к киоску и свистела - мы были внутри! (И множество туристов в очереди и на местах. ) Обычно мы отлучали себя от церквей и соборов во время путешествий, но слышали, что Церковь Пролитой Крови была другой и исключительной, и это было! Время - деньги во время путешествия, и этот билет сэкономил столько времени! Билеты у нас недорогие. Мы также купили один для нашего гида.
M
María Aranzazu
29 июля 2019
(Испания)
Мне не понравилось, что, когда я купил билет онлайн, они сказали, что очереди нет, но перешли непосредственно к коробке 1. Я пошел к коробке 1, и она была закрыта, там была записка на русском языке, которую я не понимал. Я поставил в очередь на ящик 2. Через некоторое время я увидел, что ящик открылся 1. Я ждал своей очереди, когда я прибыл с купоном на мобильном телефоне, мне пришлось несколько раз спрашивать и консультироваться, пока они не дали мне вход, Между одной вещью прошло более 15 минут, то есть то, что я хотел бы поставить в очередь в обычном режиме.
V
Volker
11 июля 2019
(Германия)
Санкт-Петербург, должно быть, видел маму. Лучше всего ходить и быть хорошо подготовленным. (Baedeker large) церквей, музеев и Erimitage, остров Питер и Пол, вы можете заказать здесь на портале билеты онлайн!! Так что идти в ожидание времени! Морская прогулка по Неве, а также станции метро того стоят!! Внимание!! Наличными являются только рубли или кредитные карты!! Индивидуальные туры стоят дорого, но тогда вы должны были забронировать отель на 3-4 дня. Поиск адресов для этих руководств в Интернете являются надежными поставщиками!
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