Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )

Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус,

3.7
123 отзыва
Входной билет
Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус, рассчитанному на 24 или 48 часов.

Послушайте информативные комментарии аудиогида на 13 языках.
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Летний сад, Санкт-Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь на памятники Санкт-Петербурга, проезжая на hop-on hop-off автобусе
  2. Откройте для себя самые важные достопримечательности Санкт-Петербурга в свободное время
  3. Узнайте больше об истории города благодаря аудиогиду
  4. Воспользуйтесь бесплатной картой, которая поможет вам спланировать день
Самостоятельно осмотрите Санкт-Петербург и полюбуйтесь многочисленными достопримечательностями города из комфортного экскурсионного автобуса hop-on hop-off. Выберите билет на 24 или 48 часов в зависимости от ваших планов и сфотографируйте имперские памятники и живописные площади.
2-этажные автобусы с закрытой крышей защитят вас от непогоды, а автобусы с раздвижной крышей порадуют в солнечные дни. Рассмотрите город под новым углом, а также выходите из автобуса и садитесь обратно на любой из 14 остановок по маршруту.
Полюбуйтесь на такие достопримечательности, как Петропаловская крепость, которую Петр Великий начал строить в 1703 году как цитадель, Дворцовую площадь, Зимний дворец и золотой купол Исаакиевского собора.
  • Остановка 1. Площадь Островского.
  • Остановка 2. Владимирский проспект (Невский проспект, 49).
  • Остановка 3. Площадь Восстания (Невский проспект, 110).
  • Остановка 4. Улица Михайловская (Невский проспект, 38).
  • Остановка 5. Улица Большая Конюшенная (Невский проспект, 20).
  • Остановка 6. Дворцовая площадь.
  • Остановка 7. Храм Спаса на Крови.
  • Остановка 8. Летний сад.
  • Остановка 9. Троицкая площадь.
  • Остановка 10. Музей «Крейсер «Аврора».
  • Остановка 11. Петропавловская крепость.
  • Остановка 12. Стрелка Васильевского острова.
  • Остановка 13. Исаакиевский собор
  • .• Остановка 14. Гостиный двор.
  • Можете проехать весь круг по маршруту за 2 часа или выйти у интересных вам достопримечательностей. В комплекте с билетом бесплатно предоставляется карта, которая поможет вам ориентироваться по городу и спланировать идеальный маршрут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on-hop-off автобус на 24 или 48 часов
  • Карта и наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Автобусы ходят каждые 30-60 минут (09:00-20:00) с мая по сентябрь
  • С октября по апрель автобусы ходят каждые 2 часа (10:00-18:00)
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 123 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
34
3
16
2
14
1
16
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
20 июля 2018
(Франция)
к счастью, он находится в том же районе - место встречи, чтобы начать тур - не очень точно в Интернете: я купил свой билет онлайн - я не могу подойти к любой остановке - мы должны перейти к начальной точке для проверки и активировать штрих-код водителем (он находится не перед театром, а на улице рядом с ним)
B
21 мая 2019
(Франция)
Хорошая идея, чтобы исследовать город, не ища важные памятники, это хорошо, что есть несколько автобусов, и мы можем остановить время, когда мы хотим посетить место и возобновить следующий, чтобы продолжить посетить. Недостатком является то, что там почти никто не говорит по-английски
J
1 янв 2020
(Австрия)
Автобус так и не прибыл на станцию отправления. Мы ждем больше часа. Потом мы вернулись, и он не появился. Отправить письмо, чтобы узнать, что произошло, и не было никакого ответа. Другая семья оказалась в такой же ситуации, как и мы. Ужасный сервис, я надеюсь, вы ответите за деньги, которые мы платим. У другой компании было много автобусов, и они проезжали в соответствующее время.

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