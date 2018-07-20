Самостоятельно осмотрите Санкт-Петербург и полюбуйтесь многочисленными достопримечательностями города из комфортного экскурсионного автобуса hop-on hop-off. Выберите билет на 24 или 48 часов в зависимости от ваших планов и сфотографируйте имперские памятники и живописные площади.

2-этажные автобусы с закрытой крышей защитят вас от непогоды, а автобусы с раздвижной крышей порадуют в солнечные дни. Рассмотрите город под новым углом, а также выходите из автобуса и садитесь обратно на любой из 14 остановок по маршруту.

Полюбуйтесь на такие достопримечательности, как Петропаловская крепость, которую Петр Великий начал строить в 1703 году как цитадель, Дворцовую площадь, Зимний дворец и золотой купол Исаакиевского собора.