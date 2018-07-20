Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь на памятники Санкт-Петербурга, проезжая на hop-on hop-off автобусе
Откройте для себя самые важные достопримечательности Санкт-Петербурга в свободное время
Узнайте больше об истории города благодаря аудиогиду
Воспользуйтесь бесплатной картой, которая поможет вам спланировать день
Самостоятельно осмотрите Санкт-Петербург и полюбуйтесь многочисленными достопримечательностями города из комфортного экскурсионного автобуса hop-on hop-off. Выберите билет на 24 или 48 часов в зависимости от ваших планов и сфотографируйте имперские памятники и живописные площади.
2-этажные автобусы с закрытой крышей защитят вас от непогоды, а автобусы с раздвижной крышей порадуют в солнечные дни. Рассмотрите город под новым углом, а также выходите из автобуса и садитесь обратно на любой из 14 остановок по маршруту.
Полюбуйтесь на такие достопримечательности, как Петропаловская крепость, которую Петр Великий начал строить в 1703 году как цитадель, Дворцовую площадь, Зимний дворец и золотой купол Исаакиевского собора.
Остановка 3. Площадь Восстания (Невский проспект, 110).
Остановка 4. Улица Михайловская (Невский проспект, 38).
Остановка 5. Улица Большая Конюшенная (Невский проспект, 20).
Остановка 6. Дворцовая площадь.
Остановка 7. Храм Спаса на Крови.
Остановка 8. Летний сад.
Остановка 9. Троицкая площадь.
Остановка 10. Музей «Крейсер «Аврора».
Остановка 11. Петропавловская крепость.
Остановка 12. Стрелка Васильевского острова.
Остановка 13. Исаакиевский собор
.• Остановка 14. Гостиный двор.
Можете проехать весь круг по маршруту за 2 часа или выйти у интересных вам достопримечательностей. В комплекте с билетом бесплатно предоставляется карта, которая поможет вам ориентироваться по городу и спланировать идеальный маршрут.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на hop-on-hop-off автобус на 24 или 48 часов
Карта и наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Автобусы ходят каждые 30-60 минут (09:00-20:00) с мая по сентябрь
С октября по апрель автобусы ходят каждые 2 часа (10:00-18:00)
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 123 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
David
20 июля 2018
(Франция)
к счастью, он находится в том же районе - место встречи, чтобы начать тур - не очень точно в Интернете: я купил свой билет онлайн - я не могу подойти к любой остановке - мы должны перейти к начальной точке для проверки и активировать штрих-код водителем (он находится не перед театром, а на улице рядом с ним)
B
Benoit
21 мая 2019
(Франция)
Хорошая идея, чтобы исследовать город, не ища важные памятники, это хорошо, что есть несколько автобусов, и мы можем остановить время, когда мы хотим посетить место и возобновить следующий, чтобы продолжить посетить. Недостатком является то, что там почти никто не говорит по-английски
J
Javiera
1 янв 2020
(Австрия)
Автобус так и не прибыл на станцию отправления. Мы ждем больше часа. Потом мы вернулись, и он не появился. Отправить письмо, чтобы узнать, что произошло, и не было никакого ответа. Другая семья оказалась в такой же ситуации, как и мы. Ужасный сервис, я надеюсь, вы ответите за деньги, которые мы платим. У другой компании было много автобусов, и они проезжали в соответствующее время.
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