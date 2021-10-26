Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»

Добро пожаловать в Россию в миниатюре! Вы увидите колоссальный макет страны, представляет обобщенный образ России

4.6
135 отзывов
Входной билет
Добро пожаловать в Россию в миниатюре! Вы увидите колоссальный макет страны, представляет обобщенный образ России.

Площадь этого рукотворного чуда – 800 квадратных метров!
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург: билет в музей «Гранд Макет Россия»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Рассмотрите самый большой макет России площадью 800 квадратных метров
  2. Оцените железнодорожное и автомобильное движение и посмотрите, как происходит смена дня и ночи
  3. Полюбуйтесь миниатюрными копиями разных городов и регионов России
Посетите национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» и его экспозицию – уникальную миниатюрную модель России! Полюбуйтесь колоссальным макетом, который представляет невероятную страну с помощью массы художественных деталей. Это рукотворное чудо раскинулось на 800 квадратных метров и считается вторым по величине макетом в мире. Оцените шедевр, который на протяжении пяти лет создавали люди разных профессий. Вы увидите различные города и районы, а также сцены, отражающие все виды человеческой деятельности.
Маленькая Россия оживет прямо у вас на глазах благодаря автомобильному движению и железной дороге. Более 200 поездов проедут по рельсам, протяженность которых составляет почти 2500 метров. Оцените автомобили, которые используют электромагнитную индукцию в качестве источника питания и выглядят реалистично благодаря рабочим фарам, а также стоп-сигналам и сигналам поворота. А еще вы сможете управлять движением объектов и фигур.
Полюбуйтесь потоком света во время восхода и захода светодиодного солнца над макетом каждые 15 минут. Возьмите напрокат аудиогид и бинокль, чтобы получить больше информации. Вам гарантированы захватывающие впечатления независимо от возраста.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Разрешение на проведение фото- и видеосъемки
Что не входит
  • Еда и напитки в кафе музея
  • Аудиогиды (можно арендовать на месте за 250 рублей и депозит в размере 500 рублей)
  • Бинокли (можно арендовать на месте за 250 рублей депозит в размере 500 рублей)
  • Монокуляр (можно арендовать на месте за 250 рублей депозит в размере 500 рублей)
  • Перевозка/трансфер
  • Стоимость парковки (при необходимости)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Детские коляски
  • Курение
  • Еда и напитки
  • Нескладные детские коляски
  • Несовершеннолетние без сопровождения
Важная информация
  • Музейные проходы не предусмотрены для посетителей с детскими колясками. Рядом с музеем есть место, где можно оставить детскую коляску
  • Музей располагает платной парковкой
  • Кафе музея предлагает широкий выбор блюд и напитков с 10:00 до 19:30
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
  • Все участники старше 18 лет также должны взять с собой действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией
  • Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 135 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
16
3
10
2
2
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Н
26 окт 2021
(Россия)
Обязательно к посещению! Проект потрясает масштабностью и детальностью. Увлекательно как для детей, так и для взрослых! Провели у макета полдня с перерывом на обед. Очень удобно: устал ходить-спустился вниз и вкусно перекусил. Потом с новыми силами продолжаешь просмотр. Отличное времяпрепровождение
А
25 сен 2021
(Россия)
Для детей круто, но не для взрослых людей. разочарованы.
А
25 сен 2021
(Россия)
Замечательно!
А
12 сен 2021
Отлично провели время с девушкой. Очень интересно и занимательно
И
3 сен 2021
(Россия)
Очень понравилось мероприятие, взахлёб наблюдали каждый экспонат. Проделана огромная работа. Спасибо мастерам!
В
27 авг 2021
(Россия)
Все прекрасно, но очень душно
Е
26 авг 2021
(Россия)
Очень интересно и познавательно. Есть возможность увидеть практически все регионы России. Но не очень представлена Москва. Все как-то налеплено друг к другу. Рабочего и колхозницу устроили во дворе дома. А "Родина-мать", г. Волгоград, вообще еле заметна. Поставили чтобы было. Но всë остальное впечатлило. Звуковые и световые эффекты очень понравились. В целом хорошо.
А
25 авг 2021
(Россия)
Замечательная выставка. Оставила самые позитивные впечатления!
Ю
23 авг 2021
(Россия)
Было очень здорово,ребёнку очень понравилось,интересно! Плюс,что можно нажимать на кнопку и что-то будет происходить.
Э
23 авг 2021
(Россия)
Огромный павильон, в котором представлена в миниатюре вся Россия. Макеты проработаны до мелочей, сцены сделаны с изрядной долей юмора. Рекомендую выделить для посещения часа четыре чтобы успеть рассмотреть и почувствовать большую часть того, что там представлено.
Б
22 авг 2021
(Россия)
Интересно и детям и взрослым, отлично провели время
А
1 авг 2021
(Россия)
Все было хорошо)
М
24 июля 2021
(Россия)
Все очень красиво,реалистично и радует глаза,впечатление огромное от такой работы настоящих творцов
Н
22 июля 2021
(Россия)
Все замечательно! Рекомендую!
А
21 июля 2021
(Россия)
Ребенку очень понравилось. Но и взрослые без впечатлений не уйдут.
Ещё 120 отзывов

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