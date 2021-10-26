Посетите национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» и его экспозицию – уникальную миниатюрную модель России! Полюбуйтесь колоссальным макетом, который представляет невероятную страну с помощью массы художественных деталей. Это рукотворное чудо раскинулось на 800 квадратных метров и считается вторым по величине макетом в мире. Оцените шедевр, который на протяжении пяти лет создавали люди разных профессий. Вы увидите различные города и районы, а также сцены, отражающие все виды человеческой деятельности.

Маленькая Россия оживет прямо у вас на глазах благодаря автомобильному движению и железной дороге. Более 200 поездов проедут по рельсам, протяженность которых составляет почти 2500 метров. Оцените автомобили, которые используют электромагнитную индукцию в качестве источника питания и выглядят реалистично благодаря рабочим фарам, а также стоп-сигналам и сигналам поворота. А еще вы сможете управлять движением объектов и фигур.

Полюбуйтесь потоком света во время восхода и захода светодиодного солнца над макетом каждые 15 минут. Возьмите напрокат аудиогид и бинокль, чтобы получить больше информации. Вам гарантированы захватывающие впечатления независимо от возраста.