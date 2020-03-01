Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди

Минуйте очереди и пройдите к драгоценному кладу всемирно известных художественных

4.9
346 отзывов
В группе
до 15 чел.
Минуйте очереди и пройдите к драгоценному кладу всемирно известных художественных и культурных артефактов в рамках 3-часовой экскурсии по государственному музею Эрмитаж.

Гид покажет вам интересные экспонаты и поделится фактами о коллекциях.
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди
Санкт-Петербург: экскурсия по Эрмитажу со входом вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Эрмитаж
  • Здание Главного штаба
  • Зимний дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь произведениями западноевропейского искусства, среди которых шедевры Ренуара, Леонардо да Винчи и многих других
  2. Почувствуйте величие бывшей зимней резиденции российских императоров
  3. Сэкономьте время благодаря заранее заказанному туру и входу без очереди
  4. Осмотрите музей самостоятельно после завершения экскурсии
  5. Полюбуйтесь пышным интерьером Эрмитажа и узнайте больше о его истории
Встретьтесь с гидом возле Александрийского столпа на Дворцовой площади. Минуйте длинные очереди и пройдите прямиком в музей. Оказавшись внутри, узнайте больше о развитии искусств и культуры на Западе и Востоке с древности до настоящего времени. Полюбуйтесь замечательными картинами, графикой и скульптурами, а также гобеленами, коврами, орнаментами, мебелью и ювелирными изделиями. Узнайте об истории этих произведений искусства от опытного гида.
В 1764 году в коллекции музея было 225 картин, купленных Екатериной Великой. Сейчас музей насчитывает более 3 миллионов произведений искусства. Сокровища и артефакты почти всех известных культур собраны в музее, включая уникальную коллекцию греческих драгоценностей из Черноморского региона, Скифское золото, Скульптуры Древнего Египта, иранское серебро, китайски манускрипты, русские иконы и византийское прикладное искусство.
Выберите вариант «Эрмитаж и здание Генерального штаба», чтобы дополнительно посетить восстановленные залы Генерального штаба напротив Эрмитажа. Осмотрите известные шедевры западноевропейского искусства, картины XIX века, произведения искусства постмодернистов и импрессионистов. После завершения тура можете продолжить осмотр музея в свое удовольствие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Предварительно зарезервированный билет в музей
  • Билет в Эрмитаж с проходом вне очереди
  • 3-часовая экскурсия с гидом
  • Разрешение на фото- и видеосъемку
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
  • Пластиковые бутылки
  • Зонтики
Важная информация
  • Этот тур проходит в небольших группах не более 8 человек
  • Пожалуйста, имейте в виду, если вы выйдете из музея, вы не сможете вернуться в него по тому же билету, даже если это произойдет в тот же день
  • Пожалуйста, обратите внимание, работы импрессионистов, пост-импрессионистов и пост-модернистов выставлены в здании Генерального штаба. Если вам хотелось бы осмотреть эту коллекцию, забронируйте соответствующую экскурсию
  • Вы можете остаться в Эрмитаже (Зимнем дворце) после тура и осмотреть музей в свое удовольствие
  • Пожалуйста, обратите внимание, в музей запрещен вход с сумками,портфелями, рюкзаками и зонтами – эти вещи нужно оставить в камерах хранения музея. Продукты питания и напитки также запрещены
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 346 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
296
4
41
3
9
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Christine
1 мар 2020
(Франция)
Очень хороший ухоженный музей, хорошо отапливаемый
L
5 фев 2020
(Великобритания)
Я забронировал этот тур, чтобы убедиться, что мы увидим интересные предметы в Эрмитаже. Нам повезло, что, как и в феврале, в туре нас было только двое. Наш гид, Ольга, была дружелюбной, знающей и явно увлекалась искусством. Мы много узнали в туре об истории Санкт-Петербурга, истории Эрмитажа и экспонатах. Мы с нетерпением ждем нашего следующего тура с Ольгой в качестве нашего гида.
V
4 фев 2020
(Франция)
Нам повезло с частным визитом, так как мы были единственными французами в это время … Эрмитаж невероятный, с его архитектурным богатством и произведениями искусства. Наш гид Анастасия страстна и смогла передать нам свой энтузиазм.
C
2 фев 2020
(Франция)
Приятно, чтобы руководствоваться, чтобы оценить основы
S
19 янв 2020
(Финляндия)
Хорошее и всестороннее руководство
D
19 янв 2020
(Швейцария)
Анастасия была потрясающей. Очень хорошее руководство.
H
14 янв 2020
(Австрия)
Тур был чрезвычайно интересным, очень информативным, с размерами музея, информация была хорошо подобрана, чтобы изучить основы и узнать некоторые ключевые моменты, время прошло очень быстро из-за множества захватывающих фактов и историй!
А
12 янв 2020
(Дания)
JJ
C
9 янв 2020
(Канада)
Я был очень впечатлен всем, гидом, новым много о музее и художественных работах и архитектуре! Она также неуверенно относилась к людям в группе, позволяя им отдохнуть, если это необходимо.
Patrick
9 янв 2020
(Франция)
Отличный гид)
А
7 янв 2020
(Нидерланды)
Хорошее телефонное объяснение заранее при бронировании. Приложение прекрасно работает с хорошими уведомлениями. Гига (Ольга) пунктуально, через гид / групповой вход в музей. Так что без задержек. Гид очень дружелюбный и услужливый. Хорошо пройти через такой большой музей с опытным гидом. Только приятные воспоминания об этих книгах.
Karl
6 янв 2020
(Швеция)
Пройдя длинную очередь, фантастический гид, знающий историю и искусство России …
n
6 янв 2020
(Франция)
Благодаря нашему гиду, нам не пришлось бесконечно стоять в очереди на улице, и мы смогли оценить богатство этого исключительного музея.
M
6 янв 2020
(Франция)
Не пропустить
А
5 янв 2020
(Италия)
Анна была отличным гидом для нас. Я очень рекомендую это!!
Ещё 331 отзыв

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