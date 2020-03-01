Встретьтесь с гидом возле Александрийского столпа на Дворцовой площади. Минуйте длинные очереди и пройдите прямиком в музей. Оказавшись внутри, узнайте больше о развитии искусств и культуры на Западе и Востоке с древности до настоящего времени. Полюбуйтесь замечательными картинами, графикой и скульптурами, а также гобеленами, коврами, орнаментами, мебелью и ювелирными изделиями. Узнайте об истории этих произведений искусства от опытного гида.

В 1764 году в коллекции музея было 225 картин, купленных Екатериной Великой. Сейчас музей насчитывает более 3 миллионов произведений искусства. Сокровища и артефакты почти всех известных культур собраны в музее, включая уникальную коллекцию греческих драгоценностей из Черноморского региона, Скифское золото, Скульптуры Древнего Египта, иранское серебро, китайски манускрипты, русские иконы и византийское прикладное искусство.

Выберите вариант «Эрмитаж и здание Генерального штаба», чтобы дополнительно посетить восстановленные залы Генерального штаба напротив Эрмитажа. Осмотрите известные шедевры западноевропейского искусства, картины XIX века, произведения искусства постмодернистов и импрессионистов. После завершения тура можете продолжить осмотр музея в свое удовольствие.