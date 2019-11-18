Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой
Санкт-Петербург: гайд, пропитанный атмосферой города, его творчеством, культурой

Что вы увидите 🤩

  • Бутик-отель у Казанского собора, в доме где жил Рахманинов
  • Дизайнерские квартиры в центре города
  • Арт-пространство на территории бывшего хлебозавода, где расположились выставки, мастерские и необычные кафе
  • Арт-пространство на территории старого порта
  • Самые уютные катки Санкт-Петербурга
  • Спешалти-кофейни
  • Загадочные дворы-колодцы
  • Финский залив
  • Модные современные бани
  • Город-порт Кронштадт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выходные в Петербурге—всегда хорошая идея!
И, конечно же, в Питер можно приехать в любое время года! Зимой гулять под снегопадом, кататься на коньках в Новой Голландии, греться в уютных кафе, гулять по музеям, а летом — наслаждаться теплыми ночами, неторопливыми прогулками и долгими разговорами о прекрасном.
Мы подготовили для тебя гайд (100+ страниц в pdf - формате), где ты найдешь спланированные подробные маршруты прогулок, музеи современного искусства, дворцы, дворы-колодцы, завтраки на крышах, спешалти-кофейни, прогулки по каналам на яхте, идеи для пикника на Финском заливе, для поездки за город и ночевки в замке! Гайд подходит для всех сезонов.
Сохраняй гайд на телефон или планшет, бронируй все по ссылкам и наслаждайся отдыхом! Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, расчет бюджета, интерактивную карту найдешь внутри.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Готовые маршруты и коллекция идей на поездку от 2-5 дней
  • 9 вариантов размещения в отелях и квартирах по разной цене
  • Скидки от наших партнеров от 10% до 15% на проживание и экскурсии
  • 30 предложений с вкусными местами и барами
  • Твоя персональная скидка 10% от нас на приобретение других гайдов
Что не входит?
  • Проживание
  • трансфер
  • питание
  • входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт
Завершение: Воскресенский Смольный собор
Что важно знать?
  • Инструкция по установке гайда
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к гайду.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен гайд.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить гайд на телефон.
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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