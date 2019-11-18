Выходные в Петербурге—всегда хорошая идея!

И, конечно же, в Питер можно приехать в любое время года! Зимой гулять под снегопадом, кататься на коньках в Новой Голландии, греться в уютных кафе, гулять по музеям, а летом — наслаждаться теплыми ночами, неторопливыми прогулками и долгими разговорами о прекрасном.

Мы подготовили для тебя гайд (100+ страниц в pdf - формате), где ты найдешь спланированные подробные маршруты прогулок, музеи современного искусства, дворцы, дворы-колодцы, завтраки на крышах, спешалти-кофейни, прогулки по каналам на яхте, идеи для пикника на Финском заливе, для поездки за город и ночевки в замке! Гайд подходит для всех сезонов.

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