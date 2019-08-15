Санкт-Петербург – один из самых красивых городов Европы, который славится своей архитектурой, музеями и памятниками, многие из которых были созданы так, чтобы красиво смотреться с воды.

Парадные фасады, грандиозные архитектурные ансамбли, уникальная форма пейзажей Санкт-Петербурга с легко узнаваемой вереницей шпилей и куполов, различными инженерными и дизайнерскими концепциями, воплощенными в мостах – все это и многое другое вы сможете оценить во время круиза на день. Во время круиза посмотрите на дворцы и особняки, знаменитые соборы города, рукотворный остров Новая Голландия, здание Мариинского театра, отремонтированный цирк Чинизелли, гранитные стены Петропавловской крепости и позолоченный шпиль Петропавловского собора. Эти виды захватывают дух как у туристов, так и у горожан. Места, которые особенно красивы при осмотре с воды – гениальный ансамбль на Васильевском острове, затейливые узоры ограды Летнего сада, таинственный замок Святого Михаила.

На этой водной экскурсии по «Северной Венеции» вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет обо всех памятниках, мимо которых вы будете проплывать. Он поведает интересные истории и ответит на ваши вопросы об истории Санкт-Петербурга. Не сомневайтесь, после этой поездки прекрасный Санкт-Петербург навсегда останется в вашем сердце!

Внимание: с 12 августа 2019 года движение по реке Мойке будет ограничено в связи с ремонтом Зеленого моста.