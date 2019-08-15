Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»

Познакомьтесь с Санкт-Петербургом, выбрав самый популярный речной маршрут, который пролегает по 5 каналам

4.2
386 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Познакомьтесь с Санкт-Петербургом, выбрав самый популярный речной маршрут, который пролегает по 5 каналам.

Осмотрите наиболее значимые памятники и здания города во всем архитектурном великолепии, которые хорошо просматриваются с воды.
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Санкт-Петербург: круиз на день по «Северной Венеции»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь по 5 городским рекам и каналам
  2. Посмотрите на все основные достопримечательности города под новым углом
  3. Полюбуйтесь на живописный исторический центр города
  4. Узнайте больше о том, что увидите, благодаря экспертным комментариям вашего гида
Санкт-Петербург – один из самых красивых городов Европы, который славится своей архитектурой, музеями и памятниками, многие из которых были созданы так, чтобы красиво смотреться с воды.
Парадные фасады, грандиозные архитектурные ансамбли, уникальная форма пейзажей Санкт-Петербурга с легко узнаваемой вереницей шпилей и куполов, различными инженерными и дизайнерскими концепциями, воплощенными в мостах – все это и многое другое вы сможете оценить во время круиза на день. Во время круиза посмотрите на дворцы и особняки, знаменитые соборы города, рукотворный остров Новая Голландия, здание Мариинского театра, отремонтированный цирк Чинизелли, гранитные стены Петропавловской крепости и позолоченный шпиль Петропавловского собора. Эти виды захватывают дух как у туристов, так и у горожан. Места, которые особенно красивы при осмотре с воды – гениальный ансамбль на Васильевском острове, затейливые узоры ограды Летнего сада, таинственный замок Святого Михаила.
На этой водной экскурсии по «Северной Венеции» вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет обо всех памятниках, мимо которых вы будете проплывать. Он поведает интересные истории и ответит на ваши вопросы об истории Санкт-Петербурга. Не сомневайтесь, после этой поездки прекрасный Санкт-Петербург навсегда останется в вашем сердце!
Внимание: с 12 августа 2019 года движение по реке Мойке будет ограничено в связи с ремонтом Зеленого моста.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Русскоговорящий гид (доступны аудиогиды на английском языке)
  • Рассадка внутри и снаружи
  • Теплые пледы, которые согреют вас в ветреную погоду
  • Зонты (можно взять на пирсе)
  • Туалеты на борту
Что не входит
  • Напитки или еда (можно взять с собой)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 5 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Крупногабаритный багаж
  • Курение
Важная информация
  • Из-за разного уровня воды в каналах маршрут может быть немного изменен
  • Дети до 5 лет могут кататься на лодке бесплатно, не занимая места
  • Детские коляски, инвалидные коляски и велосипеды необходимо оставлять на пристани
  • Пожалуйста, подумайте о том, чтобы взять с собой собственные наушники с разъемом 3,5 мм на случай, если они могут потребоваться
  • Обратите внимание: на причале продаются теплые покрывала, чтобы вы чувствовали себя комфортно в ветреную погоду
  • Доступны сидения как в помещении, так и на открытом воздухе
  • На борту имеются туалеты
  • Еда и напитки недоступны, но вы можете привезти их с собой
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 386 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
129
3
60
2
14
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
15 авг 2019
(Великобритания)
Этот тур был именно тем, что мы искали. Виды были прекрасны, продолжительность была правильной (чуть более часа), и маршрут включал в себя как каналы, так и заклинание на реке Неве. Английский аудиогид был подробным и очень информативным. Мы забронировали онлайн и загрузили билеты в приложение, поэтому нам не нужно было распечатывать бумажные билеты. В целом, очень рекомендуется!
А
6 авг 2019
(Великобритания)
Это была отличная экскурсия на лодке, которая проходила по нескольким каналам и была отличным способом увидеть некоторые города. Мы пошли в 9 вечера, и это было прекрасное время, когда свет изменился. Информация воспроизводилась через динамик, и единственная критика заключалась в том, что она могла быть немного громче, так как было трудно услышать, когда люди разговаривали. Было много информации об истории Санкт-Петербурга, и было много интересного в большинстве зданий, которые мы проходили.
S
30 авг 2021
Удивительный тур. Должен быть в вашем маршруте по Санкт-Петербургу, особенно ночная прогулка на лодке. Беспроблемная регистрация на рейс водителем лодки.

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